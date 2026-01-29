Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump

Die EU hat kürzlich den vollständigen Importstopp von Gas aus Russland bis spätestens Ende 2027 beschlossen. Anstatt aber das Gas durch erneuerbare Energie zu ersetzten, wird immer mehr Gas aus den USA importiert. Damit begibt man sich direkt aus der russischen in die amerikanische Abhängigkeit. Eine gefährliche Entwicklung!
Heimische erneuerbare Energieversorger machen nun Druck auf die Politik, den generellen Ausstieg aus Gas wieder in den Fokus zu stellen. Jüngst zeigte sich EU-Energiekommissar Dan Jörgensen angesichts dieser wachsenden Abhängigkeit Europas von Flüssiggas (LNG) aus den USA besorgt.
Trump nutzt Europas Abhängigkeit eiskalt aus
„Wir riskieren, die eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen.“ Lieferungen aus den USA machten 2024 rund 16,5 Prozent der europäischen Gasimporte und fast 45 Prozent der Flüssiggaslieferungen aus. Insgesamt kommen schon rund 27 Prozent des europäischen Gases aus den USA. Die Einfuhrmenge hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt. Der Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland sei „ein Weckruf“, so der Kommissar.
Eigentlich hatte die EU-Kommission der US-Regierung im vergangenen August eine Steigerung der LNG-Käufe versprochen. Die Zusage ist Teil einer Einigung im Zollstreit zwischen Brüssel und Washington im vergangenen Jahr. Die USA verpflichteten sich darin, den allgemeinen Zollsatz für Produkte aus der EU bei 15 Prozent festzusetzen, und haben die Zusage bisher eingehalten. Der Streit um Grönland zeigt allerdings, dass sich die Dinge von heute auf morgen ändern können.
Nur erneuerbare Energie ist ein Garant für Unabhängigkeit und Souveränität über die Stromrechnung.
IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer
Vertreter der Windenergie appellieren an die heimische Politik, den Gas-Ausstieg wieder zu forcieren. „Seit dem russischen Angriffskrieg 2022 haben wir zaghaft begonnen, Gas als Problem zu sehen. Jetzt ersetzen wir das Gas des einen Despoten durch das eines Politikers, der zunehmend so agiert. Und ausdrücklich gewillt ist, es als Waffe einzusetzen. Europa und Österreich ersetzen Putin durch Trump. Das ist sehr, sehr teuer. Solange wir vom Gas abhängig bleiben, treiben wir nur den Teufel mit dem Beelzebub aus“, so IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer.
Nur erneuerbare Energie sei ein Garant für Unabhängigkeit und Souveränität über die Stromrechnung.
Trump ist nicht zufällig bekennender Gegner von Windenergie
Wind und Solar haben sich in Europa in den letzten 25 Jahren von weniger als einem Prozent auf rund 30 Prozent an der europäischen Stromerzeugung gesteigert. „Dass es Ländern, die Windenergie haben, vermeintlich schlechter gehen soll, sagt Donald Trump natürlich nicht ohne Grund. Jede Kilowattstunde Windstrom ist eine Kilowattstunde Gas oder Öl weniger, die er gerne nach Europa exportieren und dafür kassieren möchte.“
