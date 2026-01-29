Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump

Vertreter der Windenergie appellieren an die heimische Politik, den Gas-Ausstieg wieder zu forcieren. „Seit dem russischen Angriffskrieg 2022 haben wir zaghaft begonnen, Gas als Problem zu sehen. Jetzt ersetzen wir das Gas des einen Despoten durch das eines Politikers, der zunehmend so agiert. Und ausdrücklich gewillt ist, es als Waffe einzusetzen. Europa und Österreich ersetzen Putin durch Trump. Das ist sehr, sehr teuer. Solange wir vom Gas abhängig bleiben, treiben wir nur den Teufel mit dem Beelzebub aus“, so IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer.