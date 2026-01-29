Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abhängigkeit bleibt

Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump

Innenpolitik
29.01.2026 21:00
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die EU hat kürzlich den vollständigen Importstopp von Gas aus Russland bis spätestens Ende 2027 beschlossen. Anstatt aber das Gas durch erneuerbare Energie zu ersetzten, wird immer mehr Gas aus den USA importiert. Damit begibt man sich direkt aus der russischen in die amerikanische Abhängigkeit. Eine gefährliche Entwicklung!

0 Kommentare

Heimische erneuerbare Energieversorger machen nun Druck auf die Politik, den generellen Ausstieg aus Gas wieder in den Fokus zu stellen. Jüngst zeigte sich EU-Energiekommissar Dan Jörgensen angesichts dieser wachsenden Abhängigkeit Europas von Flüssiggas (LNG) aus den USA besorgt.

Trump nutzt Europas Abhängigkeit eiskalt aus
„Wir riskieren, die eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen.“ Lieferungen aus den USA machten 2024 rund 16,5 Prozent der europäischen Gasimporte und fast 45 Prozent der Flüssiggaslieferungen aus. Insgesamt kommen schon rund 27 Prozent des europäischen Gases aus den USA. Die Einfuhrmenge hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt. Der Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland sei „ein Weckruf“, so der Kommissar.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Europa kauft immer mehr Gas aus den USA.
Europa kauft immer mehr Gas aus den USA.(Bild: EPA/JOEL KARPPANEN)

Eigentlich hatte die EU-Kommission der US-Regierung im vergangenen August eine Steigerung der LNG-Käufe versprochen. Die Zusage ist Teil einer Einigung im Zollstreit zwischen Brüssel und Washington im vergangenen Jahr. Die USA verpflichteten sich darin, den allgemeinen Zollsatz für Produkte aus der EU bei 15 Prozent festzusetzen, und haben die Zusage bisher eingehalten. Der Streit um Grönland zeigt allerdings, dass sich die Dinge von heute auf morgen ändern können.

Lesen Sie auch:
Von einer Abhängigkeit zur anderen: Flüssiggastransporter in einem französischen Hafen
US-Flüssiggas
Sorge über wachsende Abhängigkeit der EU
28.01.2026
„Sell America“-Trend
Grönland-Zoff: Europa zieht Milliarden aus USA ab
22.01.2026
Laut Insider:
Grönland-Frage führte im Weißen Haus zu Streit
22.01.2026
Zitat Icon

Nur erneuerbare Energie ist ein Garant für Unabhängigkeit und Souveränität über die Stromrechnung.

IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer

Vertreter der Windenergie appellieren an die heimische Politik, den Gas-Ausstieg wieder zu forcieren. „Seit dem russischen Angriffskrieg 2022 haben wir zaghaft begonnen, Gas als Problem zu sehen. Jetzt ersetzen wir das Gas des einen Despoten durch das eines Politikers, der zunehmend so agiert. Und ausdrücklich gewillt ist, es als Waffe einzusetzen. Europa und Österreich ersetzen Putin durch Trump. Das ist sehr, sehr teuer. Solange wir vom Gas abhängig bleiben, treiben wir nur den Teufel mit dem Beelzebub aus“, so IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer.

Nur erneuerbare Energie sei ein Garant für Unabhängigkeit und Souveränität über die Stromrechnung.

Trump ist nicht zufällig bekennender Gegner von Windenergie
Wind und Solar haben sich in Europa in den letzten 25 Jahren von weniger als einem Prozent auf rund 30 Prozent an der europäischen Stromerzeugung gesteigert. „Dass es Ländern, die Windenergie haben, vermeintlich schlechter gehen soll, sagt Donald Trump natürlich nicht ohne Grund. Jede Kilowattstunde Windstrom ist eine Kilowattstunde Gas oder Öl weniger, die er gerne nach Europa exportieren und dafür kassieren möchte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.233 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.129 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Innenpolitik
Abhängigkeit bleibt
Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump
Gegenstimmen bleiben
Nächster Babler-Kritiker steigt aus Präsidium aus
„Nicht provokativ“
US-Sondergesandter: So könnte Grönland-Deal werden
„Das war sehr nett“
Trump: Putin stoppt Kiew-Angriffe für eine Woche
Korruptionsskandal
Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf