Schon wieder Ferien! Wem bitte hilft das?

Ich bezweifle, ob sich Schülerleistungen allein durch kürzere Ferien verbessern würden. Das bei Pisa-Tests so erfolgreiche Estland hat beispielsweise von Mitte Juni bis Ende August Sommerferien. Schweizer Schüler und Lehrer müssen hingegen bereits nach fünf Wochen wieder in ihre Schulen zurück. Dennoch wechseln seit Jahren etliche Vorarlberger Lehrer in ihr Nachbarland. Möglicherweise liegt dies am höheren Gehalt und den besseren Arbeitsbedingungen.