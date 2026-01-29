Van der Bellen empfängt U17-Vizeweltmeister

Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens. „Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war“, betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Topklub Liverpool wechselt.