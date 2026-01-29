Vorteilswelt
„Eine Spitzenleistung“

Van der Bellen empfängt U17-Vizeweltmeister

Fußball International
29.01.2026 21:01
Ifeanyi Ndukwe bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Ifeanyi Ndukwe bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen(Bild: Peter LECHNER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rund zwei Monate nach dem überraschenden Vize-Weltmeistertitel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Österreichs U17-Fußballer in der Hofburg empfangen und gratuliert.

„Ihr habt euch in Katar in die Herzen von ganz vielen Fans in Österreich gespielt. Mit einem überragenden Torverhältnis von 17:2. Männer, das war eine Spitzenleistung und ein toller rot-weiß-roter Teamgeist“, sagte Van der Bellen.

Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens. „Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war“, betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Topklub Liverpool wechselt.

