Van der Bellen empfängt U17-Vizeweltmeister

LIVE: Abseits! VAR kassiert Sturm-Führung ein
Europa League
Rund zwei Monate nach dem überraschenden Vize-Weltmeistertitel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Österreichs U17-Fußballer in der Hofburg empfangen und gratuliert.
„Ihr habt euch in Katar in die Herzen von ganz vielen Fans in Österreich gespielt. Mit einem überragenden Torverhältnis von 17:2. Männer, das war eine Spitzenleistung und ein toller rot-weiß-roter Teamgeist“, sagte Van der Bellen.
Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens. „Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war“, betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Topklub Liverpool wechselt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.