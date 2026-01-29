LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz gegen Brann Bergen

Ingolitsch hat großen Respekt vor Brann

Das Heim-3:3 gegen Midtjylland vor einer Woche war Branns erste Bewerbspartie seit Ende November, als man die norwegische Ganzjahres-Meisterschaft als Vierter abschloss. Die neue Liga-Saison beginnt erst wieder Mitte März. Dass der dreifache norwegische Meister wohl noch mitten in der Vorbereitung steckt, ändert laut Ingolitsch nichts an dessen Qualität. „Sie kommen nicht in erster Linie über die individuelle Stärke der Spieler, die sie natürlich auch haben, sondern verstärkt über Kollektiv, Struktur, Mentalität, gute Standards und gute Physis“, warnte Ingolitsch. Sein Team hat die vergangenen drei Pflichtspiele und sechs der jüngsten acht Partien verloren.