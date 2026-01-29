Trainer wütet: „Zirkus, Schande, Fast-Food-Firma“

EHF eine „Fast-Food-Firma“

Sigurdsson bezeichnete die EHF als „Fast-Food-Firma“, die sich nicht um die Qualität der Spiele schere. „Sie sind wie eine Eventfirma. Die bestellen ein paar Künstler, machen eine schöne Show, eine nette Pressekonferenz. Sie haben uns in einen kalten Bus gepackt wie gefrorenes Hühnchen.“ Deutschlands Bundestrainer Alfred Gislason pflichtete seinem Landsmann bei. „Er hat vollkommen recht und es tut mir leid“, sagte der 66-Jährige. Sigurdsson war von 2008 bis 2010 Trainer des österreichischen Männer-Teams, davor war der Isländer Spielertrainer in Bregenz.