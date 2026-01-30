Kinderbücher als Köder: So locken Gauner in Falle

Schwieriger Kampf gegen Betrügerfirmen

Brisant: Obwohl Masche, Struktur und handelnde Personen den Behörden längst bekannt sind, läuft dieses „Geschäftsmodell“ ungehindert weiter. Auch bei der Wirtschaftskammer in Tirol ist der Schwindel mit dem Kinderbuch-Sponsoring bereits bestens bekannt. „Wir haben bereits alles Erdenkliche dagegen unternommen – inklusive eines Gerichtsverfahrens. Zusätzlich ist der Schutzverband eingeschaltet“, erklärt WK-Pressesprecher Peter Sidon und betont, „wir verfolgen jeden Hinweis konsequent und reagieren sofort, sobald irgendwelche neuen Fälle auftauchen. Allerdings ist es bei diesen Betrügerfirmen sehr schwierig, weil sie mit Scheinadressen arbeiten, laufend die Namen wechseln und damit sowohl uns als auch den Strafbehörden das Vorgehen erheblich erschweren.“