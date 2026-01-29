Unimarkt-Aus: Geschäfte in Adnet und Kuchl bleiben

Von den 23 Filialen darf der Konzern 17 nur mit Auflagen übernehmen. Darunter auch die beiden ehemaligen Unimarkt-Standorte in Adnet und Kuchl. Für die beiden Geschäfte, Adnet ist der einzige Nahversorger im Ort, hat die BWB folgende Auflagen erteilt: 20 Jahre lang darf Spar dort die Filialen nur als Kaufleute-Standort betreiben.