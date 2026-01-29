Fogle von Donnerstag

Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen

Philipp bewegt
29.01.2026 11:08
Ist anstrengender, als es aussieht: Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für jedes Alter und jeden Alltag! Jetzt ausprobieren!

Folge von Mittwoch
Ein guter Tag, um aktiv zu werden: Gehen wir’s  an
Philipp bewegt
Folge von Dienstag
Nach Bewegung fühlt sich der Tag so viel besser an
Philipp bewegt
Folge von Montag
Turnen mit Geburtstagskind Philipp: Alles Gute!
Philipp bewegt
