Frage des Tages

Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?

Forum
29.01.2026 11:25
Möglicherweise bald Geschichte: der Lateinunterricht
Möglicherweise bald Geschichte: der Lateinunterricht
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Für manche ist es eine Plackerei, für andere wiederum eine gute Grundlage fürs weitere Lernen: Latein in der Schule. Wissen ist aber im heutigen Zeitalter viel schneller verfügbar und auch das Bildungswesen sollte gelegentlich angepasst werden. Unsere Frage des Tages vom 29. Jänner lautet: „Ist Lateinunterricht an unseren Schulen noch zeitgemäß?“

Ihre Meinung zählt!
Hatten Sie Lateinunterricht? Haben Sie sich damit schwergetan oder eher nicht, und wie hat er Ihren weiteren Lebensweg beeinflusst? Wie sehen Sie es heute? Sollte der Lateinunterricht abgeschafft werden, um Raum für Neues bereitzustellen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

