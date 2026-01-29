Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?

Für manche ist es eine Plackerei, für andere wiederum eine gute Grundlage fürs weitere Lernen: Latein in der Schule. Wissen ist aber im heutigen Zeitalter viel schneller verfügbar und auch das Bildungswesen sollte gelegentlich angepasst werden. Unsere Frage des Tages vom 29. Jänner lautet: „Ist Lateinunterricht an unseren Schulen noch zeitgemäß?“
Hatten Sie Lateinunterricht? Haben Sie sich damit schwergetan oder eher nicht, und wie hat er Ihren weiteren Lebensweg beeinflusst? Wie sehen Sie es heute? Sollte der Lateinunterricht abgeschafft werden, um Raum für Neues bereitzustellen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
