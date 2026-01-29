Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?

Ihre Meinung zählt!

Hatten Sie Lateinunterricht? Haben Sie sich damit schwergetan oder eher nicht, und wie hat er Ihren weiteren Lebensweg beeinflusst? Wie sehen Sie es heute? Sollte der Lateinunterricht abgeschafft werden, um Raum für Neues bereitzustellen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!