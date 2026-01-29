Nach Asbest-Alarm startet NÖ jetzt Luftmessungen

Die Wellen nach dem Asbest-Skandal schlagen weiter hoch. Nachdem bekannt wurde, dass auch der NÖ-Straßendienst von Lieferungen eines burgenländischen Steinbruchs betroffen war, reagiert das Land nun mit einer breit angelegten Luftmessung.
Besonders ins Visier gelangt nun, wie berichtet, die Straßenmeisterei Aspang, wo das belastete Material laut „Krone“-Recherchen sogar als Streusplitt im Winterdienst eingesetzt wurde. Aus dem Landesdienst heißt es dazu, man habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagiert: Das gelieferte Material werde vorsorglich nicht mehr verwendet, vorhandene Restmengen seien gesichert und klar gekennzeichnet worden. Zudem laufe eine interne Überprüfung, in welchen Zeiträumen und auf welchen Strecken der Splitt ausgebracht wurde.
Parallel dazu wird geprüft, ob Material aus derselben Quelle möglicherweise auch in Asphaltmischanlagen im Industrieviertel verarbeitet worden sein könnte. „Nach derzeitigem Stand kann das nicht ausgeschlossen werden“, räumte ein Sprecher am Mittwoch ein. Genau deshalb drängt jetzt Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) auf lückenlose Aufklärung im Ressort von Amtskollegen Udo Landbauer (FPÖ). Immerhin umfasst das Gebiet rund 265 Kilometer an Landes- und Bundesstraßen in 20 Gemeinden der Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt-Land.
Luft-Messprogramm war in Windeseile beschlossene Sache
Im Zentrum des Öko-Vorstoßes steht ein umfassendes Luft-Messprogramm, das an repräsentativen Standorten im Industrieviertel – und damit auch im Raum Aspang im Bezirk Neunkirchen – angelaufen ist.
Landesvize Stephan Pernkopf betont auf Nachfrage, dass man „die Hinweise ernst nehme und konsequent auf Vorsorge setze“. In das Messprogramm eingebunden sind externe Fachleute, der Niederösterreichische Umweltanwalt sowie die zuständigen Stellen im Burgenland, mit denen Pernkopf in engem Kontakt steht.
Eingebunden sind Fachleute und der Umweltanwalt, auch mit den Kollegen im Burgenland stehe ich im Kontakt.
LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP)
Die Luftmessungen sollen mögliche Faserfreisetzungen erfassen – insbesondere dort, wo mechanische Belastungen wie Verkehr oder frühere Streumaßnahmen stattgefunden haben könnten.
Noch keine Überschreitungen in Sachen Asbest bekannt
Trotz der Brisanz geben Experten vorerst eine vorsichtige Entwarnung: Bislang sind keine Überschreitungen relevanter Richt- oder Grenzwerte bekannt. Gleichzeitig wird betont, dass Asbest ein besonders tückischer Schadstoff sei, dessen Risiken oft erst bei späterer Bearbeitung oder Verwitterung sichtbar würden.
Für die betroffenen Gemeinden und die Bevölkerung bleibt der Fall dennoch ein Schock. Klar ist: Der Blick richtet sich nun nicht nur auf Lieferketten und Steinbrüche, sondern auch auf die konkrete Praxis vor Ort – allen voran in Aspang, Bezirk Neunkirchen. Die laufenden Messungen sollen rasch Klarheit bringen und entscheiden, ob aus dem Verdacht eine reale Umwelt- und Gesundheitsgefahr wird.
