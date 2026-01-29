Nach Asbest-Alarm startet NÖ jetzt Luftmessungen

Besonders ins Visier gelangt nun, wie berichtet, die Straßenmeisterei Aspang, wo das belastete Material laut „Krone“-Recherchen sogar als Streusplitt im Winterdienst eingesetzt wurde. Aus dem Landesdienst heißt es dazu, man habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagiert: Das gelieferte Material werde vorsorglich nicht mehr verwendet, vorhandene Restmengen seien gesichert und klar gekennzeichnet worden. Zudem laufe eine interne Überprüfung, in welchen Zeiträumen und auf welchen Strecken der Splitt ausgebracht wurde.

Parallel dazu wird geprüft, ob Material aus derselben Quelle möglicherweise auch in Asphaltmischanlagen im Industrieviertel verarbeitet worden sein könnte. „Nach derzeitigem Stand kann das nicht ausgeschlossen werden“, räumte ein Sprecher am Mittwoch ein. Genau deshalb drängt jetzt Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) auf lückenlose Aufklärung im Ressort von Amtskollegen Udo Landbauer (FPÖ). Immerhin umfasst das Gebiet rund 265 Kilometer an Landes- und Bundesstraßen in 20 Gemeinden der Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt-Land.