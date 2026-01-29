Post integriert KI-Werbung in laufende TV-Szenen

Mithilfe von KI integrierten die Post und die Werbe-Tochter adverserve digitale Plakatflächen und Außenwerbe-Elemente in TV-Szenen von „Bauer sucht Frau“. Und zwar an Orten, an denen es in der Realität gar keine Werbeflächen gibt, wie die Post am Donnerstag per Aussendung wissen ließ. Dadurch erzeugten sie „eine subtile, moderne und völlig natürliche Markenpräsenz, ohne den Handlungsablauf der Sendung zu beeinträchtigen.“