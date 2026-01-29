Vorteilswelt
„Bitte langsam fahren“

Steiermark: Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle

Steiermark
29.01.2026 11:10
Auf der B 320 ereigneten sich Donnerstagfrüh gleich mehrere Unfälle.
Auf der B 320 ereigneten sich Donnerstagfrüh gleich mehrere Unfälle.(Bild: FF Haus im Ennstal)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Winterliche Straßenverhältnisse führten am Donnerstag in den Morgenstunden im steirischen Bezirk Liezen zu einer Reihe an Verkehrsunfällen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz.

Bereits um 2 Uhr in der Nacht musste die Feuerwehr Ruperting zu Ölbindearbeiten nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Höhenfeld ausrücken. Um 06.26 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B 320 im Bereich Ennsling. Ein Lkw war auf der schneeglatten Fahrbahn mit einem Pkw kollidiert. Die Feuerwehren Haus im Ennstal und Schladming standen ebenfalls im Einsatz. Die Ennstalbundesstraße musste in diesem Bereich gesperrt werden.

Zitat Icon

Wir appellieren dringend an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.

Christoph Schlüßlmayr, Bereichsfeuerwehrverband Liezen

Lkw-Lenker beging Fahrerflucht
Nur elf Minuten später kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Ennstalbundsstraße (B 320) im Einsatzgebiet der Feuerwehr Gröbming. Auch hier prallte ein Lkw gegen ein Auto, der Lenker des Lastkraftwagens beging Fahrerflucht. Verletzte Personen wurden durch das Rote Kreuz und die Feuerwehr versorgt.

Bus prallte gegen Pkw
Um 06.57 Uhr stürzte ein Pkw auf der L 704 (Sölkpassstraße) über eine Böschung. Die Feuerwehr Stein an der Enns rückte zur Fahrzeugbergung aus. Weitere elf Minuten später kam es in Gößl zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, bei dem ein Bus mit einem Pkw zusammenstieß. Im Einsatz standen die Feuerwehren Gößl und Bad Aussee.

„Wir appellieren dringend an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen. Durch den Rückreiseverkehr nach dem Nightrace in Schladming besteht zusätzliches Verkehrsaufkommen, was die Lage noch verschärft“, so Christoph Schlüßlmayr für den Bereichsfeuerwehrverband Liezen.

Steiermark
