Steiermark: Wintereinbruch sorgt für viele Unfälle

Bereits um 2 Uhr in der Nacht musste die Feuerwehr Ruperting zu Ölbindearbeiten nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Höhenfeld ausrücken. Um 06.26 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B 320 im Bereich Ennsling. Ein Lkw war auf der schneeglatten Fahrbahn mit einem Pkw kollidiert. Die Feuerwehren Haus im Ennstal und Schladming standen ebenfalls im Einsatz. Die Ennstalbundesstraße musste in diesem Bereich gesperrt werden.