Schwärzler scheitert in Bahrain im Achtelfinale

Nach seinem 7:6 (5), 6:4-Auftaktsieg beim ATP 75er Challenger in Manama (Bah) gegen den ukrainischen Qualifikanten Vadym Ursu, ging es für den Vorarlberger Joel Schwärzler im Achtelfinale gegen die Nummer 103 der Welt, den Argentinier Thiago Tirante.
Die Partie zwischen Schwärzler, der am 27. Jänner seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte und dem Argentinier, der in der Weltrangliste aktuell auf Nummer 103 geführt wird und in Bahrain an Position sechs gesetzt ist, begann mit einem echten Marathon-Game. Dabei hatte der Vorarlberger (ATP-Nr. 245) nicht weniger als sechs Breakbälle abzuwehren, ehe er selbst seine siebte Chance zum 1:0-Gamegewinn nutzen konnte. Zwar kassierte er dann ein Break zum 1:2, das er allerdings umgehend zum 2:2 ausgleichen konnte. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem sowohl Schwärzler als auch Tirante ihre Aufschlaggames relativ souverän durchbrachten. Das bessere Ende hatte dann aber Schwärzler, der zuerst die zweite Breakchance zum 5:3 und nach 46 Minuten seinen ersten Satzball zum 6:3 verwertete.
Argentinier dreht die Partie
Im zweiten Durchgang kassierte Schwärzler ein Break zum 1:3, verpasste dann drei Chancen auf das direkte Rebreak und musste nach einem weiteren Aufschlagverlust den Satz mit 2:6 abgeben. Im Entscheidungssatz gaben sich lange Zeit weder der Harder noch sein 24-jähriger Gegner eine Blöße. Bis Österreichs Nummer fünf sein Service zum 3:5 abgeben musste und Tirante nach einer Gesamtspielzeit von 2:09 Minuten seinen ersten Matchball zum 3:6, 6:2, 6:3-Sieg verwandeln konnte.
