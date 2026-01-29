Schwärzler scheitert in Bahrain im Achtelfinale

Die Partie zwischen Schwärzler, der am 27. Jänner seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte und dem Argentinier, der in der Weltrangliste aktuell auf Nummer 103 geführt wird und in Bahrain an Position sechs gesetzt ist, begann mit einem echten Marathon-Game. Dabei hatte der Vorarlberger (ATP-Nr. 245) nicht weniger als sechs Breakbälle abzuwehren, ehe er selbst seine siebte Chance zum 1:0-Gamegewinn nutzen konnte. Zwar kassierte er dann ein Break zum 1:2, das er allerdings umgehend zum 2:2 ausgleichen konnte. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem sowohl Schwärzler als auch Tirante ihre Aufschlaggames relativ souverän durchbrachten. Das bessere Ende hatte dann aber Schwärzler, der zuerst die zweite Breakchance zum 5:3 und nach 46 Minuten seinen ersten Satzball zum 6:3 verwertete.