Fuß gebrochen! Beierl bangt um Olympische Spiele

Bobpilotin Katrin Beierl muss um die Olympiateilnahme bangen. Sie zog sich im Training einen Bruch des Mittelfußknochens zu und wurde am Mittwoch in Radstadt operiert. „Im ersten Moment war es ein Schock, aber jetzt zählt nur noch der Blick nach vorne. Ich werde alles geben, um rechtzeitig fit zu werden – mein Olympia-Traum lebt definitiv weiter“, wird die Niederösterreicherin in einer Aussendung zitiert. Die Medaillenentscheidungen beginnen für sie am 15. Februar im Monobob.