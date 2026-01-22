Stadt sucht nach Lösungen für Unimarkt-Gebäude

Die Tage des Uni-Markts in Gmunden sind gezählt. In absehbarer Zeit wird Grünen-Politiker Michael Mugrauer sein Geschäft in der Georgstraße schließen. Wie es mit dem dann leeren Gebäude im Besitz der Stadt weitergeht, ist unklar. Die Stadt teilte in einer Aussendung mit, dass sich die Verantwortlichen der Stadt ab sofort Gedanken machen, auf welche Weise und mit welchem Mieter die weitere Nutzung möglich sein könnte.