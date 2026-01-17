Letzter Tag: 5 Unimarkt-Filialen werden zugesperrt

„Wir bemühen uns seit Monaten um eine Lösung, bisher leider ohne Erfolg“, sagt Johann Lappi und seufzt. Er ist Bürgermeister der südsteirischen Gemeinde Straß. Dort hat am Samstag der Unimarkt das letzte Mal geöffnet. Die oberösterreichische Kette zieht sich ja vom Markt zurück, für Straß gibt es bisher keinen Nachfolger.