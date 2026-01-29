ORF jubelt: Schladming knackt Millionen-Marke

Spanier berichten: Wechsel-Hammer in der MotoGP
Das kommt überraschend
Nach dem quotenstarken Kitzbühel-Wochenende hat der ORF mit den Übertragungen der zwei Nightrace-Events in Schladming abermals Grund zur Freude: Riesentorlauf (Dienstagabend) und Slalom (Mittwochabend) knackten jeweils deutlich die Millionen-Zusehermarke.
Den zweiten Durchgang des Riesentorlaufs verfolgten im Schnitt 1,38 Mio. Menschen. Der Marktanteil betrug 50 Prozent.
Damit war das Interesse daran etwas höher als am zweiten Durchgang des Slaloms, der es auf im Schnitt 1,26 Mio. Zuseher bei 43 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt kamen laut einer Aussendung 3,45 Mio. Menschen zumindest kurz mit den Nightrace-Events im ORF in Kontakt (weitester Seherkreis).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.