ORF jubelt: Schladming knackt Millionen-Marke

Damit war das Interesse daran etwas höher als am zweiten Durchgang des Slaloms, der es auf im Schnitt 1,26 Mio. Zuseher bei 43 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt kamen laut einer Aussendung 3,45 Mio. Menschen zumindest kurz mit den Nightrace-Events im ORF in Kontakt (weitester Seherkreis).