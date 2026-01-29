Sterling und Chelsea gehen fortan getrennte Wege

Raheem Sterling wird sich einen neuen Verein suchen müssen. Wie der FC Chelsea am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel gegen Napoli (3:2) bestätigt hat, haben sich Spieler und Verein einvernehmlich dazu entschieden, den ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag aufzulösen.
2022 hatte Thomas Tuchel Sterling nach London geholt. Mit der Entlassung des deutschen Trainers ging es für den 82-fachen Teamspieler Englands jedoch rasch bergab, auch eine Leihe zum FC Arsenal brachte nicht die gewünschte Formkurve.
Aus Kader geflogen
Seit seiner Rückkehr zu Chelsea absolvierte Sterling kein einziges Spiel für die Profis und trainierte zuletzt mit der zweiten Mannschaft.
Im Sinne beider Parteien entschied man sich deshalb nun, die Zusammenarbeit zu beenden. Wo der 31-jährige Flügelstürmer als Nächstes seine Zelte aufschlagen wird, ist nicht bekannt ...
