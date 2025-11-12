Sterling muss seine Familie mit Messer verteidigen

Nicht im Chelsea-Kader

Der Zeitpunkt des Einbruchs ist besonders auffällig: Er ereignete sich gegen 19 Uhr, eine Stunde vor Chelseas Heimspiel gegen Wolverhampton. Offenbar rechneten die Kriminellen damit, dass Sterling – wie üblich – nicht zu Hause ist. Doch der Engländer steht aktuell nicht im Chelsea-Kader. Sein letzter Einsatz datiert vom 25. Mai, damals noch im Arsenal-Trikot. Seine sportliche Zwangspause wurde so zur unverhofften Rettung.