Einbruch-Schreck

Sterling muss seine Familie mit Messer verteidigen

Premier League
12.11.2025 10:12
Raheem Sterling
Raheem Sterling(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jeff Dean)

Großer Schreck für Raheem Sterling! Am Samstagabend haben mehrere maskierte Männer versucht, in das Anwesen des Chelsea-Stars einzudringen, während der 30-Jährige gemeinsam mit seinen Kindern zu Hause war.

Besonders dramatisch: Der englische Teamspieler soll die Eindringlinge laut „The Sun“ mit einem Messer konfrontiert haben, um seine Familie zu schützen. Zum Glück blieb niemand verletzt. Die Täter konnten keine Wertsachen erbeuten und flüchteten. Sterling lebt mit seiner Partnerin Paige Milian und den drei gemeinsamen Kindern in der Grafschaft Berkshire westlich von London.

Eine Quelle erklärte gegenüber der „Sun“: „Er hatte keine Wahl. Er tat, was jeder liebende Vater tun würde, um seine Familie zu beschützen.“

Raheem Sterling
Raheem Sterling(Bild: 2024 Getty Images)

Polizei ermittelt – Täter auf der Flucht
Die Polizei von Thames Valley bestätigte den Vorfall und leitete eine umfassende Untersuchung ein: „Wir bitten jeden, der in der Gegend etwas Verdächtiges beobachtet hat, sich bei uns zu melden.“

Nicht im Chelsea-Kader
Der Zeitpunkt des Einbruchs ist besonders auffällig: Er ereignete sich gegen 19 Uhr, eine Stunde vor Chelseas Heimspiel gegen Wolverhampton. Offenbar rechneten die Kriminellen damit, dass Sterling – wie üblich – nicht zu Hause ist. Doch der Engländer steht aktuell nicht im Chelsea-Kader. Sein letzter Einsatz datiert vom 25. Mai, damals noch im Arsenal-Trikot. Seine sportliche Zwangspause wurde so zur unverhofften Rettung.

Schon der zweite Einbruchversuch
Für Sterling ist es nicht der erste derartige Vorfall: Bereits während der WM 2022 versuchten bewaffnete Täter, in seine Villa einzudringen. Damals wurde ein Mann verhaftet und angeklagt. Diesmal kam der Chelsea-Star mit dem Schrecken davon ...

