„Was spricht eigentlich gegen Metalldetektoren?“

Und wie hält man es in der Realität in Wiens Schulen?

Zutrittskontrollen finden nur schulautonom an ausgewählten Privat- oder Statutschulen statt, heißt es dazu von der Bildungsdirektion. An einigen Schulstandorten (auch öffentlichen) gibt es Portiere. „Derzeit sehen wir als zuständige Dienststelle davon ab, Schulen generell zu versperren oder Zutrittskontrollsysteme einzuführen“, heißt es von der MA 56 (Schulen). Dennoch bestehe auch jetzt schon die Möglichkeit, Schulgebäude mittels Gegensprechanlage den Zutritt nur jenen zu ermöglichen, die ein berechtigtes Interesse haben.