Ein Aussichtsbalkon über der Oststeiermark

Besonders eindrucksvoll ist momentan der Kontrast zwischen der tief verschneiten Berglandschaft und den grün-braunen Farbtönen in den Tallagen. Der Hochwechsel bietet mehrere markante Fotomotive: etwa die achteckige Kapelle, die an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert, oder das Gipfelkreuz, das genau auf der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich steht.