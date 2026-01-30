Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Ein Aussichtsbalkon über der Oststeiermark

Steiermark
30.01.2026 11:00
Das Hochwechselgebiet lohnt immer wieder den Aufstieg.
Das Hochwechselgebiet lohnt immer wieder den Aufstieg.
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Von der Rabl-Kreuz-Hütte auf den Hochwechsel nehmen uns die „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal mit: Die aussichtsreiche Winterwanderung im oststeirischen Joglland wird unsere Leser begeistern!

Diese Tour im Wechselgebiet eignet sich besonders gut für Einsteiger. Das Gelände steigt moderat an, der Weg ist leicht zu finden und am Gipfelplateau eröffnet sich ein weiter Blick über die Ostalpen.

Besonders eindrucksvoll ist momentan der Kontrast zwischen der tief verschneiten Berglandschaft und den grün-braunen Farbtönen in den Tallagen. Der Hochwechsel bietet mehrere markante Fotomotive: etwa die achteckige Kapelle, die an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert, oder das Gipfelkreuz, das genau auf der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich steht.

Ein herrlicher Panoramablick auf die umliegenden Gipfeln eröffnet sich den Wanderern am Plateau.
Ein herrlicher Panoramablick auf die umliegenden Gipfeln eröffnet sich den Wanderern am Plateau.

Im Wechselgebiet stößt man immer wieder auf den Begriff Schwaig. Er geht auf das mittelhochdeutsche „sweige“ zurück und bezeichnet einen umfriedeten Weideplatz. Bis heute prägen diese traditionellen Almflächen mit ihren einfachen Hütten das Landschaftsbild der Region.

Fazit: beliebt und immer wieder schön, der Hochwechsel.

Die achteckige Heldenkapelle erinnert an die Gefallenen des zweiten Weltkrieges und begeistert ...
Die achteckige Heldenkapelle erinnert an die Gefallenen des zweiten Weltkrieges und begeistert im Inneren mit bunten Gemälden.

Wir starten bei der Rabl-Kreuz-Hütte (1350 m) und folgen der asphaltierten Straße, die in einen präparierten Winterwanderweg übergeht. Dieser wird von Schneeschuh- und Skitourengehern sowie von Schlittenfahrern gleichermaßen genutzt. Wir wandern gemütlich durch den Wald bergauf, bis wir eine große Almfläche – mit schönen Ausblicken ins Joglland – erreichen. Ohne nennenswerte Steigung folgen wir den zahlreichen Spuren zum Gipfelplateau des Hochwechsels (1743 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: ca. 9,6 km/ 400 Höhenmeter/ Gehzeit rund 3.30 Stunden.
  • Anforderungen: einfaches Gelände; meist Spuren vorhanden; bei schlechter Sicht erschwerte Orientierung auf den freien Flächen.
  • Ausgangspunkt: über die Mautstraße (6 Euro, nur Barzahlung möglich) zum Parkplatz Rabl-Kreuz-Hütte, Schrimpfviertel 46, 8253 Waldbach.
  • Einkehrmöglichkeit: Rabl-Kreuz-Hütte, 03336/31288; während der Semesterferien täglich geöffnet, außerhalb der Ferien mittwochs Ruhetag; Verleihstelle für Schlitten und Langlaufausrüstung.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Dort befinden sich in unmittelbarer Nähe das Wetterkoglerhaus, die Heldenkapelle und das Gipfelkreuz. Das Wetterkoglerhaus ist im Winter geschlossen, der Winterraum jedoch auf der Rückseite zugänglich (Heizung mit 1-Euro-Münzeinwurf).

Der Rückweg erfolgt auf der bekannten Route zur Rabl-Kreuz-Hütte.

