29.01. bis 01.02.2026

Die „Krone“-Tipps für ein interessantes Wochenende

Kärnten
29.01.2026 05:00
Auf der Lehrlingsmesse gibt es viel zu entdecken.
Auf der Lehrlingsmesse gibt es viel zu entdecken.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zehn interessante Tipps für jeden Geschmack: Die „Kärntner Krone“ präsentiert am Donnerstag die Highlights aus dem bunten Veranstaltungsprogramm unseres Bundeslandes. 

0 Kommentare

Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder schwingen Sie das Tanzbein. Lauschen Sie guter Musik oder lernen Sie, wie man sich selbst verteidigt. Wie immer ist sicher für jeden und jede etwas dabei. Ihnen ein schönes Wochenende!

Der „Krone“-Tipp
Lehrlingsmesse

Welche Fähigkeiten braucht ein Koch? Und was muss eine Tischlerin besonders gut können? Das und mehr erfahren Jugendliche und Eltern, wenn sie ab heute in die Welt der Lehrberufe eintauchen.

  • Datum: 29. bis 31. Jänner (je 9 bis 16 Uhr) im Messezentrum Klagenfurt 
Auch Köstlichkeiten werden auf der Messe geboten.
Auch Köstlichkeiten werden auf der Messe geboten.
Tanzveranstaltung
Garnisonsball

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 lädt zum Garnisonsball 2026 in die Türkkaserne Spittal an der Drau ein – der Besuch ist ausschließlich in Uniform, Tracht, Abend- und Festkleidung gestattet. 

  • Kosten: VVK: € 20,- AK: €25,- 
  • Datum: Sa., 31. 1., um 20.30 Uhr 
  • Tischreserv.:  05/0201/7231502
Das Jägerbataillon bittet zum Tanz.
Das Jägerbataillon bittet zum Tanz.
Event für Gruppen
Veggie Dinner

Fine Dining ganz ohne Fleisch. Einzigartige Menü-Kombinationen schaffen bei „The Plant Affair“ ein besonderes Geschmackserlebnis für alle, die in den Genuss der vegetarischen Küche kommen wollen.  

  • Datum/Ort: heute, Do., 29. 1. & Sa., 30. 1., jew. 19 Uhr, Hafenstadt Klagenfurt 
Köstliches Essen braucht kein Fleisch.
Köstliches Essen braucht kein Fleisch.
Musik
Gitarrenkonzert

Crossing Strings begeistert seine Zuhörer am Sonntag, 1. 2., mit Eigenkompositionen und selbstarrangierten, klassischen, jazzigen & poppigen Evergreens im Sirnitzer Schloss Albeck (15 Uhr). Am Vormittag gibt Smartie Joe ein Konzert (11 Uhr). 

  • Kosten: € 29,- (11 Uhr) € 32,- (15 Uhr) 
Crossing Strings sorgt für eine spezielle Atmosphäre.
Crossing Strings sorgt für eine spezielle Atmosphäre.
Musik
FEM*JAM

Bianca Ortner lebt ihre künstlerische Freiheit. Deshalb kann und will sie sich weder auf ein Genre, noch eine Sprache festlegen. In den Kammerlichtspielen Klagenfurt tritt sie gemeinsam mit Margit Gruber und Mira Gregorič auf.  

  • Kosten: € 29,- 
  • Datum: Freitag, 30. 1., um 20 Uhr
Künstlerische Freiheit ist hier Programm.
Künstlerische Freiheit ist hier Programm.
Lesung
Charity-Abend

Der Lions Club Klagenfurt veranstaltet eine Benefizveranstaltung im Konzerthaus Klagenfurt, mit einer Lesung von Christoph Wagner-Trenkwitz (Foto), Klavierbegleitung von Ekaterina Baranovskaia.  

  • Datum: heute, Do., 29. 1., um 18 Uhr 
  • Karten: ab € 28,-  
  • Info:  0676/711 1300
Christoph Wagner-Trenkwitz liest für einen guten Zweck.
Christoph Wagner-Trenkwitz liest für einen guten Zweck.
Ausstellung
Friedensplakate

Lions Friedensplakatwettbewerb: Im KunstRAUM Obervellach können Sie aktuell die Ausstellung „Zusammen sind wir Eins“ ansehen, gestaltet von Schülern im Alter von 11 – 13 J. aus ganz Österreich.  

  • Datum: Mi. – Fr., 9 – 12.30 Uhr, Sa., 9 – 16 Uhr (zu sehen bis 7. 2.) 
Schüler gestalteten die Friedensplakate.
Schüler gestalteten die Friedensplakate.
Sport
Selbstverteidigung

In der Kampfsportschule von Markus Bucsek lernen Kinder (ab 6 J.) mit ihren Eltern gemeinsam, sich mit Hilfe von Thaiboxen und Taekwondo zu verteidigen. 

  • Kosten: 1 Monat gratis Schnuppern 
  • Datum/Ort: Fr., Turnsaal der VS St. Ruprecht in Klagenfurt, 17 – 18.30 Uhr 
  • Anmeldung:   0664/230 15 53.
Kinder können hier Selbstverteidigung erlernen.
Kinder können hier Selbstverteidigung erlernen.
Für Kinder
Bücher und Lieder

„Rosa-Rote Ferien“: Ein erzählerischer und musikalischer Kinderbuchnachmittag mit Petra Schnabl-Kuglitsch (Foto) und Richard Grilc erwartet Sie morgen im Hermagoras-Haus Klagenfurt, inkl. Lieder zum Nach- & Mitsingen. 

  • Datum: Freitag, 30. 1., um 17 Uhr 
Petra Schnabl-Kuglitsch wird Kinder begeistern.
Petra Schnabl-Kuglitsch wird Kinder begeistern.
Theater
Bachmann-Erzählungen

Anlässlich des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann präsentiert das Teater RAMPA seine neue Theaterproduktion SIMULTAN/O – nach Texten von Ingeborg Bachmann im iKult Klagenfurt.  

  • Kosten: € 25,- Datum: Do., 29.1. & Sa., 31.1., 19.30 Uhr 
Erzählungen von Ingeborg Bachmann als Theaterstück.
Erzählungen von Ingeborg Bachmann als Theaterstück.
Kärnten

