Die „Krone“-Tipps für ein interessantes Wochenende

Zehn interessante Tipps für jeden Geschmack: Die „Kärntner Krone“ präsentiert am Donnerstag die Highlights aus dem bunten Veranstaltungsprogramm unseres Bundeslandes.
Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder schwingen Sie das Tanzbein. Lauschen Sie guter Musik oder lernen Sie, wie man sich selbst verteidigt. Wie immer ist sicher für jeden und jede etwas dabei. Ihnen ein schönes Wochenende!
Welche Fähigkeiten braucht ein Koch? Und was muss eine Tischlerin besonders gut können? Das und mehr erfahren Jugendliche und Eltern, wenn sie ab heute in die Welt der Lehrberufe eintauchen.
Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 lädt zum Garnisonsball 2026 in die Türkkaserne Spittal an der Drau ein – der Besuch ist ausschließlich in Uniform, Tracht, Abend- und Festkleidung gestattet.
Fine Dining ganz ohne Fleisch. Einzigartige Menü-Kombinationen schaffen bei „The Plant Affair“ ein besonderes Geschmackserlebnis für alle, die in den Genuss der vegetarischen Küche kommen wollen.
Crossing Strings begeistert seine Zuhörer am Sonntag, 1. 2., mit Eigenkompositionen und selbstarrangierten, klassischen, jazzigen & poppigen Evergreens im Sirnitzer Schloss Albeck (15 Uhr). Am Vormittag gibt Smartie Joe ein Konzert (11 Uhr).
Bianca Ortner lebt ihre künstlerische Freiheit. Deshalb kann und will sie sich weder auf ein Genre, noch eine Sprache festlegen. In den Kammerlichtspielen Klagenfurt tritt sie gemeinsam mit Margit Gruber und Mira Gregorič auf.
Der Lions Club Klagenfurt veranstaltet eine Benefizveranstaltung im Konzerthaus Klagenfurt, mit einer Lesung von Christoph Wagner-Trenkwitz (Foto), Klavierbegleitung von Ekaterina Baranovskaia.
Lions Friedensplakatwettbewerb: Im KunstRAUM Obervellach können Sie aktuell die Ausstellung „Zusammen sind wir Eins“ ansehen, gestaltet von Schülern im Alter von 11 – 13 J. aus ganz Österreich.
In der Kampfsportschule von Markus Bucsek lernen Kinder (ab 6 J.) mit ihren Eltern gemeinsam, sich mit Hilfe von Thaiboxen und Taekwondo zu verteidigen.
„Rosa-Rote Ferien“: Ein erzählerischer und musikalischer Kinderbuchnachmittag mit Petra Schnabl-Kuglitsch (Foto) und Richard Grilc erwartet Sie morgen im Hermagoras-Haus Klagenfurt, inkl. Lieder zum Nach- & Mitsingen.
Anlässlich des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann präsentiert das Teater RAMPA seine neue Theaterproduktion SIMULTAN/O – nach Texten von Ingeborg Bachmann im iKult Klagenfurt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.