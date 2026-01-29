Als Neureuther mit der Harley in die Wand krachte

Ex-Skistar Felix Neureuther sprach mit der „Krone über seine Leidenschaft zu Schladming, legendäre Rennen und so manch unvergessene Partynächte. Vor allem nach dem WM-Slalom 2013 ging es in der Hohenhaus-Tenne rund.
Er ist definitiv der Lieblings-Deutsche von uns Österreichern – und hat uns gleichermaßen in sein Herz geschlossen: Ex-Slalom-Ass Felix Neureuther, mittlerweile geschätzter Co-Kommentator bei der ARD.
Sein Bekenntnis zu unserem Heimatland hat er vor der „Krone“ beim Nightrace abgelegt: „Ich habe es immer geliebt, in Österreich Ski zu fahren, weil die Begeisterung zum Skisport so enorm ist, und auch die Liebe, die dir entgegengebracht wird. Das, was die Österreicher jedes Mal an Events aufbauen und herzaubern, ist die absolute Benchmark im Ski-Weltcup, und deswegen liebe ich es, einfach nur hier sein zu dürfen!“
Misslungene Bike-Tour durch die Tenne
Auch seine Auftritte als aktiver Rennfahrer wecken Erinnerungen in ihm, vor allem an die Weltmeisterschaft 2013. Damals führte er, nur noch einer stand oben: der Halbzeitführende Marcel Hirscher! Der 41-Jährige denkt zurück: „Ich habe gehofft: ,Marcel, bring es runter, ich will die Leute ausflippen sehen’. Er hat es tatsächlich geschafft, und es war so unglaublich laut!“
Wer Felix Neureuther kennt, weiß, dass er kein Kind von Traurigkeit ist und auch im Partygeschehen ordentlich mitgemischt hat. In der Hohenhaus Tenne hat er nach seiner WM-Silbernen mit dem WM-Dritten Mario Matt ordentlich aufgedreht: „Da ist eine Harley Davidson gestanden, und Mario hat – wie auch immer – den Schlüssel dazu bekommen. Mit mir am Sozius wollte er einen ,Burnout’ machen. Das war wirklich keine gute Idee ... am Holzboden hat das nämlich nicht funktioniert. Wir haben einen Satz nach vorne gemacht und sind in der Wand drin gehängt“, grinst der Deutsche verschmitzt.
Felix Neureuther erinnert sich an die WM 2013
Allerdings trauert er dem Schladminger Nightrace im alten Stil schon sehr nach: „Als ich da runtergefahren bin, sind 60.000 Fans an der Piste gestanden. Genau das, die Masse, die hier so gewaltig Party gemacht hat, hat das Rennen zu so etwas Besonderem gemacht.“
Natürlich wollten wir von ihm wissen, wer aus seiner Sicht bei den Olympischen Spielen auftrumpfen wird: „Ganz klar, Marco Odermatt. Aber auch der Vinc, Blacky und Felli (Anm. Kriechmayr, Marco Schwarz und Manuel Feller) können durchaus vorne dabei sein.“
