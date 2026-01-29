Als Neureuther mit der Harley in die Wand krachte

Wer Felix Neureuther kennt, weiß, dass er kein Kind von Traurigkeit ist und auch im Partygeschehen ordentlich mitgemischt hat. In der Hohenhaus Tenne hat er nach seiner WM-Silbernen mit dem WM-Dritten Mario Matt ordentlich aufgedreht: „Da ist eine Harley Davidson gestanden, und Mario hat – wie auch immer – den Schlüssel dazu bekommen. Mit mir am Sozius wollte er einen ,Burnout’ machen. Das war wirklich keine gute Idee ... am Holzboden hat das nämlich nicht funktioniert. Wir haben einen Satz nach vorne gemacht und sind in der Wand drin gehängt“, grinst der Deutsche verschmitzt.