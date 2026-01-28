Song Contest: Die Stadt ist fast schon ausgebucht

„Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“

Von günstigen 120 Euro bis hin zu völlig utopischen 250.000 (!) Euro für fünf Nächte – zumindest wird der Preis inseriert, zahlen wird ihn wohl keiner. Es stellt sich die Frage, wer sich das leistet? Gilt die Song-Contest-Zielgruppe eher als eine junge, die auf ihre (Reise)-Kosten achten muss. Doch der Wiener Tourismusdirektor beruhigt. „Ja, es stimmt. Vor allem zu Beginn sind die Preise gestiegen“, sagt Kettner. Goldgräberstimmung anlässlich des Song Contest sei allerdings nicht angebracht, rät Kettner zu Augenmaß bei der Preispolitik: „Wien wird gut gebucht, aber nicht ausgebucht sein. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.“ Dann gibt er gegenüber der „Krone“ Entwarnung: „Es gibt noch genug Zimmer.“