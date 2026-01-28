Jetzt kommt Klage nach nächster Hunde-Attacke

Brigitte selbst erlitt Prellungen, Hämatome, eine Verletzung im Hals-Nasen-Bereich und leidet an massiven psychischen Folgen. Dennoch gilt ihre größte Sorge weiterhin ihren beiden Lieblingen.

Nun beginnt die behördliche Aufarbeitung des Vorfalls. Parallel dazu steht Brigitte vor einer existenziellen Belastung: Die Kosten für die Tierklinik belaufen sich bereits jetzt auf mehrere tausend Euro. Die Klinik fordert bereits Zahlungen ein und weitere Operationen stehen noch bevor. Ob und in welchem Ausmaß der verantwortliche Hundehalter für den Schaden aufkommen wird, ist derzeit vollkommen ungewiss.