Jetzt kommt Klage nach nächster Hunde-Attacke

Ende Jänner ereigneten sich dramatische Szenen in Reichenau im Bezirk Neunkirchen (NÖ): Zwei rabiate Hunde attackierten Pensionistin Brigitte K. (63) und ihre zwei Zwergspitze „Bärli“ und „Venus“. Nun schweben die kleinen Tiere in Lebensgefahr, die Besitzerin ist schwer traumatisiert.
Unfassbare Szenen spielten sich am 20. Jänner in Reichenau an der Rax (NÖ). Erst jetzt konnte Brigitte K. über die brutale Attacke sprechen. Sichtlich gezeichnet fällt es ihr im Gespräch mit der „Krone“ schwer, die Ereignisse zu schildern. Immer wieder versagt ihr die Stimme, Tränen laufen über ihr Gesicht.
Hunde sprangen über Zaun
An diesem Tag wollte die 63-Jährige einen Hundemantel in der Feuchterstraße abholen und spazierte mit ihren beiden Zwergspitz-Damen „Venus“ (4) und „Bärli“ (3) dorthin. Der Kauf war schnell abgewickelt und die Drei machten sich auf den Rückweg, als plötzlich zwei große Mischlingshunde – ein massiver Hirtenhund sowie eine Art Wolfshund – über den Gartenzaun sprangen und sich vollkommen unvermittelt auf Brigitte und ihre zwei Zwergspitze stürzten. Reflexartig versuchte die Pensionistin, ihre Lieblinge hochzunehmen und zu schützen.
Doch die rabiaten Tiere bissen auf „Venus“ und „Bärli“ ein, rissen sie zu Boden. Die 63-Jährige ging dazwischen, schrie lauthals um Hilfe und versuchte verzweifelt, die Angreifer abzuwehren. Sie beschreibt den Angriff später als einen Zustand „wie im Blutrausch“.
Herrchen sah tatenlos zu
Trotz ihrer Schreie kam zunächst niemand, obwohl die Hunde unter Aufsicht ihres Herrchens über den Zaun stürzten. Der kehrte dem Drama laut Brigitte den Rücken zu und zündete eine Zigarette an. Hilfe leistete er keine.
Ich kämpfe mit aller Vehemenz für meine traumatisierte Klientin. Wir fordern Schmerzensgeld und einen Ersatz der Tierarztkosten.
Anwältin Astrid Wagner
Tatsächlich seien die Hunde sowie ihr Besitzer (Name der Redaktion bekannt) wegen ähnlicher Vorfälle im ganzen Ort gefürchtet. Unter einem Facebook-Aufruf nach Zeugen des Vorfalls berichten Anrainer: „Es geht schon lange so. Besitzer und Hunde sind in ganz Reichenau bekannt.“
Lebensbedrohlich verletzt
Die Diagnose für die Zwergspitze ist erschütternd: Ein Hund erlitt mehrere Rippenbrüche, einen Bauchmuskelriss, massive innere Blutungen und schwere Organverletzungen – der andere Becken- und Hüftbrüche sowie ein vollständig ausgekugeltes Hinterbein. Sowohl „Venus“ als auch „Bärli“ sind traumatisiert, geschwächt und müssen jetzt mehrere Operationen überstehen. Die Tierärzte in der Tierklinik Perchtoldsdorf kämpfen um ihr Leben.
Brigitte selbst erlitt Prellungen, Hämatome, eine Verletzung im Hals-Nasen-Bereich und leidet an massiven psychischen Folgen. Dennoch gilt ihre größte Sorge weiterhin ihren beiden Lieblingen.
Nun beginnt die behördliche Aufarbeitung des Vorfalls. Parallel dazu steht Brigitte vor einer existenziellen Belastung: Die Kosten für die Tierklinik belaufen sich bereits jetzt auf mehrere tausend Euro. Die Klinik fordert bereits Zahlungen ein und weitere Operationen stehen noch bevor. Ob und in welchem Ausmaß der verantwortliche Hundehalter für den Schaden aufkommen wird, ist derzeit vollkommen ungewiss.
Die traumatisierte Pensionistin kann diese Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen. Zwar hat sie rechtlichen Beistand – vertreten wird sie von der bekannten Anwältin Astrid Wagner – doch auch hier wird mit einem langen Weg bis zu einem möglichen Schadenersatz gerechnet. Brigitte K. hat einen Spendenaufruf gestartet, um mit etwas Glück die hohen Kosten stemmen zu können – und hofft auf das große Herz der „Krone“-Leserschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.