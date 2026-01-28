Mit Waffe in Tiefgarage: Frau und Tochter bedroht

Schon Parkgaragen an sich können manchen Menschen ein mulmiges Gefühl bereiten – noch mehr, wenn plötzlich ein offenbar nicht mehr ganz nüchterner Mann auftaucht. Nach Angaben der Polizei soll der 44-Jährige gegen 17 Uhr eine Frau und deren 14-jährigen Tochter auf dem Weg zu ihrem Auto angesprochen und um eine Mitfahrgelegenheit nach Bludenz gebeten haben. Um seiner „Bitte“ Nachdruck zu verleihen, habe der Verdächtige laut Polizeiangaben eine Schreckschusswaffe gezogen und die beiden damit bedroht.