In Vorarlberg

Mit Waffe in Tiefgarage: Frau und Tochter bedroht

Vorarlberg
28.01.2026 19:10
Nach einer Drohung mit Waffe in einer Spitalsgarage rückte Polizei samt Cobra an und nahm eine ...
Nach einer Drohung mit Waffe in einer Spitalsgarage rückte Polizei samt Cobra an und nahm eine tatverdächtige Person fest.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Sandra Beck
Porträt von Emanuel Walser
Von Sandra Beck und Emanuel Walser

Alarm am LKH Feldkirch in Vorarlberg: In der Tiefgarage soll ein Mann eine Mutter und ihre Tochter mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab und nahm den Verdächtigen fest. Der Grund für die Drohung dürfte überraschen …

Schon Parkgaragen an sich können manchen Menschen ein mulmiges Gefühl bereiten – noch mehr, wenn plötzlich ein offenbar nicht mehr ganz nüchterner Mann auftaucht. Nach Angaben der Polizei soll der 44-Jährige gegen 17 Uhr eine Frau und deren 14-jährigen Tochter auf dem Weg zu ihrem Auto angesprochen und um eine Mitfahrgelegenheit nach Bludenz gebeten haben. Um seiner „Bitte“ Nachdruck zu verleihen, habe der Verdächtige laut Polizeiangaben eine Schreckschusswaffe gezogen und die beiden damit bedroht.

Drogentest war positiv
Recht unbeeindruckt setzten Mutter und Tochter ihren Weg zum Auto fort und alarmierten gleichzeitig die Polizei. Binnen Minuten rückten Einsatzkräfte samt Cobra-Einheit an und nahmen den verdächtigen Mann fest. Ein Drogentest – vermutlich Cannabis – schlug positiv an. Gegen den Verdächtigen wurde laut Polizei ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam.

Mitarbeiter verbarrikadierten sich
Mitarbeiter sollen sich während des Einsatzes in den Räumlichkeiten des Spitals verbarrikadiert haben, bis die Polizei Entwarnung gab. Augenzeugen beobachteten zahlreiche Polizeiautos auf dem Weg zum Krankenhaus durch den Feierabendverkehr. Besucher des LKH wurden aufgefordert, die abgesperrten Bereiche zu meiden.

Ähnliche Themen
Feldkirch
Polizei
TiefgarageSpitalAlarm
