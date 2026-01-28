Junger Räuber (14) bedrohte Mann mit Pistole

Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung ein. Der 14-Jährige stellte sich daraufhin allerdings selbst. Auch sein Komplize wurde kurze Zeit später verhaftet. Die Tatwaffe, aber auch die Kleidung und Teile der Beute, wurden bei dem Burschen sichergestellt. Am Mittwoch musste sich das junge Duo nun wegen schweren Raubes vor einem Schöffensenat am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Beide Urteile bereits rechtskräftig

Der 14-Jährige fasste dabei zwei Jahre bedingte Haft aus, sein Komplize wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Für die Jugendlichen wurde Bewährungshilfe angeordnet. Die beiden Urteile sind bereits rechtskräftig.