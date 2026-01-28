Junger Räuber (14) bedrohte Mann mit Pistole

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Wiener Neustadt mussten sich zwei Jugendliche (14, 15) wegen schweren Raubes vor Gericht verantworten: Das junge Duo fasste Bewährungsstrafen aus.
Im Herbst des Vorjahres stürmte ein mit einer Sturmhaube maskierter 14-Jähriger mit einer Waffe in der Hand einen Tankstellenshop in Wiener Neustadt. Der junge Räuber bedrohte den Angestellten am Abend des 16. Oktobers mit einer Gaspistole und flüchtete zu Fuß mit einer Beute in Höhe von 770 Euro. Ein 15-Jähriger stand während des Überfalls Schmiere. Verletzt wurde niemand.
Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung ein. Der 14-Jährige stellte sich daraufhin allerdings selbst. Auch sein Komplize wurde kurze Zeit später verhaftet. Die Tatwaffe, aber auch die Kleidung und Teile der Beute, wurden bei dem Burschen sichergestellt. Am Mittwoch musste sich das junge Duo nun wegen schweren Raubes vor einem Schöffensenat am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.
Beide Urteile bereits rechtskräftig
Der 14-Jährige fasste dabei zwei Jahre bedingte Haft aus, sein Komplize wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Für die Jugendlichen wurde Bewährungshilfe angeordnet. Die beiden Urteile sind bereits rechtskräftig.
