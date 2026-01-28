Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Olympia-Verabschiedung

„Das beste Team, das wir jemals entsenden duften“

Olympia
28.01.2026 19:03
Bundespräsident Alexander van der Bellen empfing das Olympia-Team. 
Bundespräsident Alexander van der Bellen empfing das Olympia-Team. (Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Alexander van der Bellen verabschiedete die österreichische Mannschaft für die Winterspiele in der Hofburg Richtung Medaillenjagd, der Bundespräsident gab dabei zu bedenken: „Olympia-Geist aktueller denn je!“

0 Kommentare

Standesgemäß mit der österreichischen Bundeshymne begrüßte Alexander Van der Bellen das rot-weiß-rote Olympia-Team gestern in der Wiener Hofburg. „Ihr werdet eine unvergessliche Zeit in Italien verbringen. Toi, toi, toi“, gab der Bundespräsident der versammelten Mannschaft mit.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
Krone Plus Logo
Olympia-Verabschiedung
„Das beste Team, das wir jemals entsenden duften“
Ski-Idol rudert zurück
„Wahnsinnige!“ Vonn-Kritiker glaubt jetzt an Coup
Euphorisches Posting
So freut sich Biathletin auf ihr Olympia-Debüt
Diese Elf sind dabei
Kärnten jagt Olympia-Gold: Wie stehen die Chancen?
ÖOC-Team verabschiedet
Van der Bellen: „Ich wünsche euch viel Glück!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine