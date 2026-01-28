„Das beste Team, das wir jemals entsenden duften“

Alexander van der Bellen verabschiedete die österreichische Mannschaft für die Winterspiele in der Hofburg Richtung Medaillenjagd, der Bundespräsident gab dabei zu bedenken: „Olympia-Geist aktueller denn je!“
Standesgemäß mit der österreichischen Bundeshymne begrüßte Alexander Van der Bellen das rot-weiß-rote Olympia-Team gestern in der Wiener Hofburg. „Ihr werdet eine unvergessliche Zeit in Italien verbringen. Toi, toi, toi“, gab der Bundespräsident der versammelten Mannschaft mit.
