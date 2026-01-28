LIVE ab 21 Uhr: Bayern München muss bei PSV ran

LIVE: Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti
Letzter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Der FC Bayern München muss bei PSV Eindhoven ran. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
„Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel heraus“, kündigte Nationalspieler Jonathan Tah nach dem 1:2 der Bayern gegen den FC Augsburg und dem Ende der 27 Partien währenden Liga-Serie ohne Niederlage an.
Die Münchner wollen in der Endabrechnung unter den ersten zwei landen, da dies in allen K.-o.-Runden das Heimrecht im Rückspiel sichern würde.
Beim FC Bayern verpasst Konrad Laimer wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade Pflichtspiel Nummer 4 am Stück.
