Champions League

LIVE ab 21 Uhr: Bayern München muss bei PSV ran

Champions League
28.01.2026 04:57
Gibt’s für Harry Kane und Co. anders als gegen den FC Augsburg zuletzt in der Liga heute wieder ...
Gibt’s für Harry Kane und Co. anders als gegen den FC Augsburg zuletzt in der Liga heute wieder Grund zum Jubeln?(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Letzter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Der FC Bayern München muss bei PSV Eindhoven ran. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

„Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel heraus“, kündigte Nationalspieler Jonathan Tah nach dem 1:2 der Bayern gegen den FC Augsburg und dem Ende der 27 Partien währenden Liga-Serie ohne Niederlage an.

Die Münchner wollen in der Endabrechnung unter den ersten zwei landen, da dies in allen K.-o.-Runden das Heimrecht im Rückspiel sichern würde.

Beim FC Bayern verpasst Konrad Laimer wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade Pflichtspiel Nummer 4 am Stück.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Folgen Sie uns auf