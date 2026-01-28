Vorteilswelt
Geht Richtung Speed

Schwarz: „Habe keine Zeit, Slalom zu trainieren“

Ski Alpin
28.01.2026 19:11
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich habe keine Zeit, um Slalom zu trainieren“, verriet Marco Schwarz nach einem enttäuschenden ersten Durchgang beim Nachtslalom in Schladming am Mittwoch. Grund: Das Speed-Training hatte Priorität. „Es geht eher Richtung Speed. Da muss der Slalom ein bisschen leiden“, so der Kärntner.

Nein, es war nicht das Rennen des Marco Schwarz! Mit Nummer 16 gestartet, schaffte es der Kärntner mit knapp drei Sekunden Rückstand auf den Zwischenführenden Atle Lie McGrath nicht einmal in den zweiten Durchgang.

„Ich habe mir extrem schwergetan. Es will im Rennen einfach nicht funktionieren. Der Fokus liegt jetzt auf Olympia mit Super-G und Riesentorlauf, darauf werde ich mich jetzt vorbereiten. Aber der Slalom ist wahrscheinlich auch Thema“, so Schwarz im ORF. 

„Noch hau’ ich den Hut nicht drauf“
Aber Priorität hatte eben zuletzt das Speed-Training. „Wahrscheinlich geht es jetzt eher Richtung Speed“, verrät der Kärntner. „Das Riesentorlauf-Training ist mir extrem wichtig. Und auf die Substanz muss ich auch schauen. Ich war auch krank, deshalb war es ein bisschen schwierig, Slalom zu trainieren. Aber ich bleib’ natürlich auch beim Slalom – den Hut hau’ ich noch nicht drauf. Zumindest in dieser Saison will ich es weiter probieren“, so der Kärntner.

