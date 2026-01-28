Schwarz: „Habe keine Zeit, Slalom zu trainieren“

„Noch hau’ ich den Hut nicht drauf“

Aber Priorität hatte eben zuletzt das Speed-Training. „Wahrscheinlich geht es jetzt eher Richtung Speed“, verrät der Kärntner. „Das Riesentorlauf-Training ist mir extrem wichtig. Und auf die Substanz muss ich auch schauen. Ich war auch krank, deshalb war es ein bisschen schwierig, Slalom zu trainieren. Aber ich bleib’ natürlich auch beim Slalom – den Hut hau’ ich noch nicht drauf. Zumindest in dieser Saison will ich es weiter probieren“, so der Kärntner.