Schwarz: „Habe keine Zeit, Slalom zu trainieren“

„Ich habe keine Zeit, um Slalom zu trainieren“, verriet Marco Schwarz nach einem enttäuschenden ersten Durchgang beim Nachtslalom in Schladming am Mittwoch. Grund: Das Speed-Training hatte Priorität. „Es geht eher Richtung Speed. Da muss der Slalom ein bisschen leiden“, so der Kärntner.
Nein, es war nicht das Rennen des Marco Schwarz! Mit Nummer 16 gestartet, schaffte es der Kärntner mit knapp drei Sekunden Rückstand auf den Zwischenführenden Atle Lie McGrath nicht einmal in den zweiten Durchgang.
„Ich habe mir extrem schwergetan. Es will im Rennen einfach nicht funktionieren. Der Fokus liegt jetzt auf Olympia mit Super-G und Riesentorlauf, darauf werde ich mich jetzt vorbereiten. Aber der Slalom ist wahrscheinlich auch Thema“, so Schwarz im ORF.
„Noch hau’ ich den Hut nicht drauf“
Aber Priorität hatte eben zuletzt das Speed-Training. „Wahrscheinlich geht es jetzt eher Richtung Speed“, verrät der Kärntner. „Das Riesentorlauf-Training ist mir extrem wichtig. Und auf die Substanz muss ich auch schauen. Ich war auch krank, deshalb war es ein bisschen schwierig, Slalom zu trainieren. Aber ich bleib’ natürlich auch beim Slalom – den Hut hau’ ich noch nicht drauf. Zumindest in dieser Saison will ich es weiter probieren“, so der Kärntner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.