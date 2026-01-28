LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Barca, BVB und Real

Dortmund ohne Sabitzer gegen Inter

Der Zwölfte Atletico Madrid hat vor dem Duell mit dem 28. FK Bodö/Glimt ebenfalls die Top acht noch im Visier. Wohl unerreicht bleiben werden diese von Inter Mailand. Der Vorjahresfinalist tritt nach drei Niederlagen in Folge nur als 14. beim 16. Dortmund an. ÖFB-Star Marcel Sabitzer wird den Deutschen zum vierten Mal in Folge in einem Pflichtspiel wegen seiner Wadenprobleme fehlen. Fix ausgeschieden ist auch schon Slavia Prag, der Arbeitgeber von Muhammed Cham tritt beim 30. Pafos an. Auf ein Wunder im Aufstiegsrennen muss der 31. Union Saint-Gilloise mit ÖFB-Stürmer Raul Florucz hoffen, der den 13. Atalanta Bergamo zu Gast hat.