LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Barca, BVB und Real

Letzter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: In der Konferenz gibt’s u.a. die Duelle von FC Barcelona mit FC Kopenhagen, Borussia Dortmund mit Inter Mailand und Benfica Lissabon mit Real Madrid. Wir berichten live (siehe unten)!
Hier der LIVETICKER:
An Spannung kaum zu überbieten: Das verspricht der heutige letzte Spieltag der Liga-Phase der Champions League. Nur der makellose Leader Arsenal und Verfolger FC Bayern haben das fixe Achtelfinal-Ticket in der Tasche. Ergattern wollen dieses auch viele weitere Topteams, sie haben dabei aber eine Zitterpartie vor sich, zumal zwischen dem Dritten Real Madrid und dem 15. Juventus Turin nur drei Punkte liegen. Allesamt können sie nicht mehr vorzeitig scheitern.
Die Teams auf den Rängen 9 bis 24 treten nämlich im Sechzehntelfinale gegeneinander an. Die ganz große Schlagerpartie sucht man in Runde 8 vergeblich. Der Tabellenkonstellation nach ist das Aufeinandertreffen des sechstplatzierten Titelverteidigers Paris St. Germain mit dem punktgleichen Siebenten Newcastle United von größter Bedeutung. Beide zusammen werden es kaum in die Top-8 schaffen. Da schaut es für die davor liegenden Teams von Real, Liverpool und Tottenham deutlich besser aus.
Real will sechsten Sieg
Die Madrilenen sind mit Ersatzmann David Alaba beim 29. Benfica Lissabon genauso auf Sieg Nummer 6 aus wie die punktgleich dahinter liegenden „Reds“ an der Anfield Road gegen den 18. Karabach Agdam. Das 2:3 bei Mittelständler Bournemouth am Samstag als negativer Höhepunkt einer Serie von fünf sieglosen Ligaspielen war aber ein ordentlicher Stimmungskiller. Auch Tottenham hat in der Meisterschaft zuletzt fünfmal nicht gewonnen. In der „Königsklasse“ schaut es aber anders aus, bei Eintracht Frankfurt soll mit Erfolg Nummer 5 der Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt gemacht werden.
Kevin Danso dürfte eine tragende Rolle spielen, der ÖFB-Verteidiger stand zuletzt beim CL-2:0 gegen Dortmund und Liga-2:2 bei Burnley in der Startelf. Der Achte Chelsea ist beim 25. Napoli zu Gast, der im Aufstiegsrennen stark unter Druck steht und punkten muss. Der Neunte FC Barcelona hat den 26. FC Kopenhagen zu Gast, der Zehnte Sporting Lissabon gastiert beim 23. Athletic Bilbao. Der Elfte Manchester City will sich gegen den 17. Galatasaray Istanbul, wo ÖFB-Kicker Yusuf Demir vor einer Vertragsauflösung stehen soll, keine Blöße geben.
Dortmund ohne Sabitzer gegen Inter
Der Zwölfte Atletico Madrid hat vor dem Duell mit dem 28. FK Bodö/Glimt ebenfalls die Top acht noch im Visier. Wohl unerreicht bleiben werden diese von Inter Mailand. Der Vorjahresfinalist tritt nach drei Niederlagen in Folge nur als 14. beim 16. Dortmund an. ÖFB-Star Marcel Sabitzer wird den Deutschen zum vierten Mal in Folge in einem Pflichtspiel wegen seiner Wadenprobleme fehlen. Fix ausgeschieden ist auch schon Slavia Prag, der Arbeitgeber von Muhammed Cham tritt beim 30. Pafos an. Auf ein Wunder im Aufstiegsrennen muss der 31. Union Saint-Gilloise mit ÖFB-Stürmer Raul Florucz hoffen, der den 13. Atalanta Bergamo zu Gast hat.
