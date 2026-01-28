Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skurrile EU-Sanktion

Putins Agenten-Heer bei uns jetzt „meldepflichtig“

Österreich
28.01.2026 19:05
Kampf gegen Spionage: Im Zuge des jüngsten EU-Sanktionspaketes müssen an der russischen ...
Kampf gegen Spionage: Im Zuge des jüngsten EU-Sanktionspaketes müssen an der russischen Botschaft in Wien nicht akkreditierte Diplomaten die heimischen Behörden künftige über Ein- und Durchreise informieren.(Bild: Krone KREATIV/Andi Schiel, EPA, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Neue Sanktion des heimischen Außenministeriums gegen Putin: Russische Diplomaten, die nicht an der Botschaft in Wien akkreditiert sind, müssen Österreich künftig über die Ein- und Durchreise informieren. Hintergrund ist die „Bekämpfung feindlicher Geheimdienstaktivitäten“. Ob das den Zaren im Kreml beeindruckt?

0 Kommentare

Es mutet etwas seltsam an: Seit wenigen Tagen gilt in Österreich, Frankreich und den Niederlanden eine verschärfte Regelung im Zuge des jüngst verabschiedeten 19. Sanktionspaketes der EU wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Demnach werden Putins Diplomaten, die nicht in diesen Ländern akkreditiert sind, verpflichtet, die Behörden bei der Einreise in und auch bei der Durchquerung des jeweiligen Hoheitsgebietes zu benachrichtigen.

Hintergrund dieser „Meldepflicht“ für Moskaus Botschaftspersonal ist laut Europäischer Kommission „die Bekämpfung feindlicher Geheimdienstaktivitäten, die Russlands Aggression gegen die Ukraine unterstützen“. Wien ist ja bekanntlich die Europa-Zentrale feindlicher Nachrichtendienste. Eine entsprechende Note vom Außenamt erging Anfang dieser Woche an die diplomatische Vertretung der Russischen Föderation in Wien.

Lesen Sie auch:
Die OMV steht im Zentrum eines diplomatischen Streits.
Nach Spionage-Gate
Zwist um OMV: Kreml weist heimische Diplomatin aus
01.10.2025

Wie die staatstreue Moskauer Agentur RIA Novosti zitiert, „ein weiteres Element einer gezielten Politik des Drucks und der selektiven Anwendung von Rechtsnormen“. Den Zaren im Kreml wird das jedenfalls kaum beeindrucken ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreichFrankreichNiederlandeUkraine
Sanktion
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Österreich
Kurioser Fall vor VfGH
142 km/h in 50er-Zone, aber nur 42 km/h zu schnell
In Vorarlberg
Schuss im Spitalparkhaus: Mitarbeiter verschanzt
Skurrile EU-Sanktion
Putins Agenten-Heer bei uns jetzt „meldepflichtig“
Fataler Unfall
Betrunkener Traktorfahrer überfährt sich selbst
Wirbel um Forderung
„Spitalspläne müssen nochmal zurück an den Start“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf