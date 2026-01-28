Ski-Asse gedenken Opfern der Brand-Katastrophe

Emotionale Szenen in Crans-Montana: Die italienischen Ski-Damen haben am Mittwoch vor der Bar „Le Constellation“, den Opfern der dortigen Brand-Katastrophe gedacht. Teamchef Gianluca Rulfi legte einen großen Blumenkranz nieder.
40 Menschen sind bei der Brand-Katastrophe in den frühen Morgenstunden des 1. Jänner ums Leben gekommen, viele weitere trugen Verletzungen davon. Am Rande des Weltcup-Wochenendes in Crans-Montana wollten die italienischen Ski-Damen ein Zeichen der Erinnerung setzen.
Schweigeminute am Unglücksort
Am Mittwochnachmittag versammelte sich das Team vor dem Unglücksort und legte einen Blumenkranz nieder. Zudem wurde eine Schweigeminute abgehalten.
Nach rund fünf Minuten verließen die Ski-Asse den Ort und verzichteten dabei auf jegliche Interviews und Statements. Routinier Elena Curtoni äußerte sich aber im Vorfeld bereits und betonte: „Wir wollen den Familien der Opfer zeigen, dass wir an sie denken und sie unterstützen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.