In Crans-Montana

Ski-Asse gedenken Opfern der Brand-Katastrophe

Ski Alpin
28.01.2026 20:23
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionale Szenen in Crans-Montana: Die italienischen Ski-Damen haben am Mittwoch vor der Bar „Le Constellation“, den Opfern der dortigen Brand-Katastrophe gedacht. Teamchef Gianluca Rulfi legte einen großen Blumenkranz nieder. 

0 Kommentare

40 Menschen sind bei der Brand-Katastrophe in den frühen Morgenstunden des 1. Jänner ums Leben gekommen, viele weitere trugen Verletzungen davon. Am Rande des Weltcup-Wochenendes in Crans-Montana wollten die italienischen Ski-Damen ein Zeichen der Erinnerung setzen. 

Schweigeminute am Unglücksort
Am Mittwochnachmittag versammelte sich das Team vor dem Unglücksort und legte einen Blumenkranz nieder. Zudem wurde eine Schweigeminute abgehalten. 

Lesen Sie auch:
Nach dem Brand in Crans-Montagna laufen weiterhin die Ermittlungen.
Kerzen als Auslöser
Crans-Montana: Schon vor 13 Monaten Feuer in Bar
27.01.2026
Barbesitzer im Visier
Crans-Montana: Meloni „empört über Freilassung“
24.01.2026

Nach rund fünf Minuten verließen die Ski-Asse den Ort und verzichteten dabei auf jegliche Interviews und Statements. Routinier Elena Curtoni äußerte sich aber im Vorfeld bereits und betonte: „Wir wollen den Familien der Opfer zeigen, dass wir an sie denken und sie unterstützen.“

