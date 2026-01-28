Vorteilswelt
Historischer Coup

Island nach 16 Jahren wieder im EM-Halbfinale

Handball
28.01.2026 18:07
(Bild: EPA/JOHAN NILSSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Island ist Dänemark ins Handball-EM-Halbfinale gefolgt und darf vom zweiten Edelmetall in der EM-Historie träumen.

Im letzten Hauptrundenspiel kamen die Nordeuropäer gegen Slowenien am Mittwoch in Malmö zu einem 39:31-Sieg (18:16) und haben damit unabhängig vom Ausgang der weiteren Partien zumindest den zweiten Gruppenplatz sicher.

(Bild: EPA/JOHAN NILSSON)

Die Isländer stehen zum dritten Mal bei einer EM unter den besten vier Teams, zuletzt 2010. Damals gab es mit Bronze die bisher einzige Medaille.

