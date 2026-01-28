142 km/h in 50er-Zone, aber nur 42 km/h zu schnell

670 Meter Abweichung

Auf Freilandstraßen außerhalb des Ortsgebietes gilt generell ein Tempo-100-Limit, so auch auf der L193. Die 50er-Zone in der Hahnenköpfle-Galerie geht auf eine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft zurück. Gekennzeichnet wurde diese Verordnung durch ein entsprechendes Verkehrsschild. Auf der L193 grenzen die Bezirke Bregenz und Bludenz aneinander. Die 50er-Zone tritt laut Verordnung genau an dieser Grenze in Kraft, das ist bei Straßenkilometer 27,8. Das Schild war aber – in Fahrtrichtung Faschina – bei Straßenkilometer 28,5 aufgestellt. Zwar akzeptiert das Gericht eine etwas ungenaue Aufstellung, allerdings nur im Rahmen von bis zu maximal fünf Metern. In diesem Fall waren es aber 670 Meter. Und somit erklärte der Verfassungsgerichtshof die 50er-Verordnung für ungültig.