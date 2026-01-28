Sorge über wachsende Abhängigkeit der EU

„Wir suchen nach Alternativen“, sagte Jörgensen am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel und kündigte Verhandlungen mit Kanada, Katar und nordafrikanischen Staaten an. Noch im vergangenen Jahr hatte die EU der US-Regierung noch massive LNG-Einkäufe zugesagt. „Wir risikieren, die eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen“, warnte Jörgensen mit Blick auf den eben erst beschlossenen Importstopp aus Russland. Lieferungen aus den USA machten 2024 rund 16,5 Prozent der europäischen Gasimporte und fast 45 Prozent der Flüssiggaslieferungen aus. Die Einfuhrmenge hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt.