Killer-Virus in Indien: Ausbruch „eingedämmt“

Indien gibt leichte Entwarnung

Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstagabend mit, dass alle Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt wurden. Die Regierungsbehörde veröffentlichte keine Details zu den Patienten, gab aber bekannt, dass 196 Kontaktpersonen ermittelt und alle negativ getestet wurden. „Die Situation wird kontinuierlich überwacht und alle notwendigen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens wurden getroffen.“