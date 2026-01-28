So überleben alte Menschen im bitterkalten Kiew

„Meine Hände, meine Finger, sie werden taub“, erzählt die 89-jährige Jewgenia Jeromina der Nachrichtenagentur AFP. Sie wärmt ihre Hände über der Gasflamme am Herd und trägt mehrere Schichten Kleidung. „Es gab ein bisschen Wärme und dann – bumm – haben sie (das russische Militär, Anm.) wieder bombardiert und jetzt funktioniert nichts mehr“, sagt sie weiter. Derzeit arbeiten Reparaturteams mit Hochdruck daran, die Häuser wieder mit Strom und Wärme zu versorgen. Die extreme Kälte und immer wieder neue Luftangriffe erschweren die Instandsetzung aber. Anfang der Woche waren mehr als 900 Gebäude ohne Fernwärme.