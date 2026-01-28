Mehrere Todesopfer
Sturm „Kristin“ wütet in Portugal und Spanien
In Portugal hat der Wintersturm „Kristin“ gewütet und mindestens vier Menschenleben gefordert. Ein Autofahrer starb, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Andere Personen wurden von einem umherfliegenden Blech getroffen und in ihrem Haus verschüttet.
Zudem wurde eine Niederländerin leblos in ihrem Auto gefunden, das im Wasser versunken war. Der Sturm war am frühen Mittwochmorgen mit voller Wucht auf die Küste des Urlaubslandes getroffen. Auf einer Luftwaffenbasis in Monte Real sei eine Windgeschwindigkeit von 178 Kilometern pro Stunde gemessen worden, berichtete CNN Portugal. Umgestürzte Bäume, starke Niederschläge und Flüsse, die über die Ufer getreten waren, legten Bahnen lahm und machten Straßen unpassierbar. Schulen wurden geschlossen, zeitweise waren bis zu einer Million Haushalte ohne Strom.
Betroffen waren unter anderem die Städte Lissabon, Carvide und Silves. Inzwischen zog der Sturm „Kristin“ Richtung Osten nach Spanien weiter. Dort kam es zu starken Schneefällen und erheblichen Verkehrsproblemen. An den Küsten, etwa auf Mallorca, wurde vor hohem Wellengang gewarnt. Am Mittwoch stürmte und hagelte es auf der beliebten Urlaubsinsel. Für Ibiza warnte der spanische Wetterdienst Aemet vor Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.
