Sturm „Kristin“ wütet in Portugal und Spanien

Zudem wurde eine Niederländerin leblos in ihrem Auto gefunden, das im Wasser versunken war. Der Sturm war am frühen Mittwochmorgen mit voller Wucht auf die Küste des Urlaubslandes getroffen. Auf einer Luftwaffenbasis in Monte Real sei eine Windgeschwindigkeit von 178 Kilometern pro Stunde gemessen worden, berichtete CNN Portugal. Umgestürzte Bäume, starke Niederschläge und Flüsse, die über die Ufer getreten waren, legten Bahnen lahm und machten Straßen unpassierbar. Schulen wurden geschlossen, zeitweise waren bis zu einer Million Haushalte ohne Strom.