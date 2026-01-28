Unfall auf A2 löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Südautobahn Richtung Graz hat am Mittwochmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Berufsrettung und Polizei ausgelöst. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein elfjähriger Bub. Nach erheblichen Verzögerungen löst sich der Stau langsam wieder auf.
Berufsfeuerwehr, Polizei und Berufsrettung wurden um 13.45 Uhr alarmiert, nachdem zwei Fahrzeuge beim Knoten Vösendorf auf der A2 zusammengestoßen waren. Laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer rückte die Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen zum Unfallort aus.
Bub (11) verletzt
Die Berufsfeuerwehr berichtete von insgesamt drei verletzten Personen. Der männliche Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Auch im zweiten Pkw wurden die 46-jährige Frau sowie ihr elfjähriger Sohn nach einer Erstversorgung zur Kontrolle ins Spital gebracht.
Stau löst sich langsam auf
Laut Ö3-Verkehrsservice kam es zu erheblichen Verzögerungen von etwa einer Stunde. Der Fahrstreifen in Richtung Altmannsdorf bzw. Inzersdorf war aufgrund des Einsatzes gesperrt, ist nach Abschluss der Reinigungsarbeiten inzwischen aber wieder freigegeben. Es wurde empfohlen, auf der Tangente beim Verteilerkreis Favoriten abzuzweigen, anschließend wieder Richtung Graz aufzufahren und die Auffahrt Sterngasse zu nutzen. Der Rückstau vor der Tangente auf der A2 reichte bis Wiener Neudorf zurück, entspannte sich am Nachmittag aber langsam wieder.
