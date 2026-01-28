Unfall auf A2 löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

Stau löst sich langsam auf

Laut Ö3-Verkehrsservice kam es zu erheblichen Verzögerungen von etwa einer Stunde. Der Fahrstreifen in Richtung Altmannsdorf bzw. Inzersdorf war aufgrund des Einsatzes gesperrt, ist nach Abschluss der Reinigungsarbeiten inzwischen aber wieder freigegeben. Es wurde empfohlen, auf der Tangente beim Verteilerkreis Favoriten abzuzweigen, anschließend wieder Richtung Graz aufzufahren und die Auffahrt Sterngasse zu nutzen. Der Rückstau vor der Tangente auf der A2 reichte bis Wiener Neudorf zurück, entspannte sich am Nachmittag aber langsam wieder.