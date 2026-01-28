Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Wien und Klagenfurt

Ryanair fliegt im Sommer neun Strecken weniger

Wirtschaft
28.01.2026 19:00
Airline-Chef Michael O‘Leary und Österreich-Manager Andreas Gruber fordern ein Ende der ...
Airline-Chef Michael O‘Leary und Österreich-Manager Andreas Gruber fordern ein Ende der Ticketsteuer.(Bild: Gerald Hofbauer – Kronen Zeitung)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Der irische Billigflieger Ryanair wird heuer im Sommer deutlich weniger Ziele aus Österreich heraus anfliegen. Wie schon berichtet, zieht Airline-Chef Michael O‘Leary fünf Flieger ab, weil ihm die Kosten hierzulande zu hoch sind. Konkret fallen neun Strecken im Sommerflugplan weg, das entspricht rund einer Million Sitzplätzen.

0 Kommentare

Was Ryanair-Boss Michael O’Leary zuletzt angekündigt hat, ist nun fix. Die irische Low-Cost-Fluglinie kürzt heuer im Sommer ihre Kapazitäten in Österreich deutlich. So wird die Zahl der hierzulande stationierten Flugzeuge von 19 auf 14 Maschinen reduziert. Die fünf abgezogenen Boeing-Maschinen gehen an die günstigeren Standorte nach Bratislava und Italien. Konkret fallen dadurch ab Wien-Schwechat acht Strecken (Skiathos, Riga, Rijeka, Santander, Split, Sevilla, Tel Aviv und Varna) sowie ab Klagenfurt der Flug nach Alicante in Spanien aus dem Sommerflugprogramm. Das entspricht letztlich einer Streichung von rund einer Million Sitzplätzen.

Ryanair wird heuer ab Österreich 83 Ziele anfliegen, neun weniger als noch 2025.
Ryanair wird heuer ab Österreich 83 Ziele anfliegen, neun weniger als noch 2025.(Bild: AFP/PAUL FAITH)

Insgesamt können die Reisenden heuer 83 Ziele mit dem irischen Billigflieger ab Wien, Linz, Salzburg und Klagenfurt erreichen. 73 davon sind es ab Wie-Schwechat.

Zitat Icon

Die Österreicher zahlen den Preis für die Untätigkeit der Regierung.

Ryanair-Chef Michael O‘Leary

Bild: Gerald Hofbauer – Kronen Zeitung

Eine Milliarde Euro an Investitionen, wenn die Kosten sinken
„Grund für die Reduktion sind die hohen Kosten in Österreich“, bringt es O’Leary auf den Punkt. Einmal mehr fordert er die Politik auf, die „dumme“ Ticketsteuer (zum Beispiel 12 Euro auf der Kurzstrecke) abzuschaffen. Ohne Abgabe hätte der Staat eine deutlich höhere Wertschöpfung (Tourismus, Jobs, usw.). Wird die Steuer nämlich gestrichen, würde allein Ryanair bis ins Jahr 2030 die Passagierzahlen auf 12 Millionen verdoppeln und eine Milliarde Euro hierzulande investieren. „Das Angebot steht immer noch“, fügt Österreich-Manager Andreas Gruber hinzu.

Lesen Sie auch:
Minister offen dafür
Nach Zwist mit Ryanair: Flugabgabe auf Prüfstand
16.12.2025
Regierung am Zug
Ryanair-Sprecher: „Unsere Hand ist ausgestreckt“
22.12.2025
Absurde Pöbelei
Musk und Ryanair-Boss liefern sich „Idioten“-Duell
19.01.2026

Heuer rechnet die Billigairline aufgrund des reduzierten Angebots mit rund sechs Millionen Passagieren – einem Minus von rund zehn Prozent. Der Flughafen Wien hat zuletzt ebenfalls einen kräftigen Passagierrückgang für heuer prognostiziert. Dort hofft man, die 30-Millionen-Marke 2026 zu erreichen. Im vergangenen Jahr waren es noch 32,6 Millionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Wirtschaft
US-Flüssiggas
Sorge über wachsende Abhängigkeit der EU
Ab Wien und Klagenfurt
Ryanair fliegt im Sommer neun Strecken weniger
Ortschef skeptisch
Drehen sich bald fünf neue Windräder in Osttirol?
Tirol Werbung regt auf
„Blamage“, „Spaltung“ oder „perfekt für Fasching“?
Österreich am Pranger
Ryanair-Chef schießt weiter gegen „dumme Steuer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf