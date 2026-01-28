Ryanair fliegt im Sommer neun Strecken weniger

Eine Milliarde Euro an Investitionen, wenn die Kosten sinken

„Grund für die Reduktion sind die hohen Kosten in Österreich“, bringt es O’Leary auf den Punkt. Einmal mehr fordert er die Politik auf, die „dumme“ Ticketsteuer (zum Beispiel 12 Euro auf der Kurzstrecke) abzuschaffen. Ohne Abgabe hätte der Staat eine deutlich höhere Wertschöpfung (Tourismus, Jobs, usw.). Wird die Steuer nämlich gestrichen, würde allein Ryanair bis ins Jahr 2030 die Passagierzahlen auf 12 Millionen verdoppeln und eine Milliarde Euro hierzulande investieren. „Das Angebot steht immer noch“, fügt Österreich-Manager Andreas Gruber hinzu.