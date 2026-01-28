Schuldenberg wurde zu groß: Kletterhalle pleite!

Auch Kletterhallen sind nicht vor finanziellen Turbulenzen gefeit, wie ein aktueller Fall aus dem Tiroler Unterland zeigt. Die Betreiberfirma der Kletterhalle in Wörgl (Bezirk Kufstein) schlitterte in die Pleite. Der Schuldenberg ist groß – zwölf Mitarbeiter sind betroffen.
Am Mittwoch sei über das Vermögen der Firma „SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH“ mit Sitz in Wörgl ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, so der Kreditschutzverband (KSV) von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) vermeldete, dass die „SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH“ ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könne und deshalb ein Verfahren eröffnet wurde.
Angestellte bangen um Arbeitsplatz
Die Schuldnerin betreibe laut KSV1870 die Kletterhalle Wörgl. „Das Unternehmen beschäftigt zwölf Mitarbeiter“, hieß es. Im Jahr 2011 sei das Unternehmen gegründet worden.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht.
Kreditschutzverband von 1870
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht“, schildert der KSV von 1870.
Zukunft des Betriebs ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, sei noch unklar und werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“
Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten belaufe sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 341.000 Euro, so der KSV von 1870 abschließend.
