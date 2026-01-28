Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Mitarbeiter bangen

Schuldenberg wurde zu groß: Kletterhalle pleite!

Tirol
28.01.2026 13:07
Die Betreiberfirma der Kletterhalle meldete Insolvenz an.
Die Betreiberfirma der Kletterhalle meldete Insolvenz an.(Bild: Jolanthe - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Auch Kletterhallen sind nicht vor finanziellen Turbulenzen gefeit, wie ein aktueller Fall aus dem Tiroler Unterland zeigt. Die Betreiberfirma der Kletterhalle in Wörgl (Bezirk Kufstein) schlitterte in die Pleite. Der Schuldenberg ist groß – zwölf Mitarbeiter sind betroffen.

0 Kommentare

Am Mittwoch sei über das Vermögen der Firma „SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH“ mit Sitz in Wörgl ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, so der Kreditschutzverband (KSV) von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) vermeldete, dass die „SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH“ ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könne und deshalb ein Verfahren eröffnet wurde.

Angestellte bangen um Arbeitsplatz
Die Schuldnerin betreibe laut KSV1870 die Kletterhalle Wörgl. „Das Unternehmen beschäftigt zwölf Mitarbeiter“, hieß es. Im Jahr 2011 sei das Unternehmen gegründet worden.

Zitat Icon

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht.

Kreditschutzverband von 1870

„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht“, schildert der KSV von 1870.

Zukunft des Betriebs ungewiss
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, sei noch unklar und werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“

Lesen Sie auch:
Über ein Seefelder Traditionshotel wurde mitten in der Wintersaison ein Insolvenzverfahren ...
Betreiber insolvent
Traditionshotel: Pleite-Schock mitten in Saison!
13.01.2026
Verfahren bei Gericht
Photovoltaik-Unternehmen schlitterte in die Pleite
14.01.2026
Lage bleibt gespannt
Tausende Insolvenzen: 3. Rekordpleitejahr in Folge
12.01.2026

Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten belaufe sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 341.000 Euro, so der KSV von 1870 abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.390 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.465 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.804 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf