Traditionshotel: Pleite-Schock mitten in Saison!

Tradition schützt nicht vor finanziellen Turbulenzen: Dies beweist ein aktueller Insolvenzfall in der Tiroler Wintersporthochburg Seefeld. Das Traditionshotel Wetterstein bzw. dessen Betreiberfirma schlitterte in die Pleite. Die Zukunft des über 100 Jahre alten Vier-Sterne-Hauses steht derzeit noch in den Sternen.
Am Montag sei über das Vermögen der Firma Wald Hotel Betriebs GmbH mit Sitz in Seefeld, Klosterstraße 120, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband (KSV) von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass die „Wald Hotel Betriebs GmbH ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne und deshalb ein Verfahren eröffnet wurde.
Angestellte bangen um Arbeitsplatz
Die Schuldnerin betreibe laut KSV1870 das Hotel Wetterstein. Das Unternehmen würde aktuell noch vier Mitarbeiter beschäftigen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Mitten in der Wintersaison!
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
KSV1870
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, schilderte der KSV1870.
Zukunft des Hotels noch ungewiss
Die Schuldnerin bzw. die Betreiberfirma sei erst im Jahr 2024 gegründet worden. Dahinter steckt eine Gesellschafterfamilie aus den Niederlanden. Derzeit hat das Hotel offenbar noch geöffnet. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, betonte der Kreditschutzverband.
Es bleibe insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, „nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“ Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten seien derzeit noch keine Details bekannt.
Hotel mehr als 100 Jahre alt
Das Hotel Wetterstein kann auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. In dieser Zeit gab es mehrere Betreiber- und Eigentümerwechsel. 2014 erfolgte die letzte große Sanierung.
Vorsicht, Verwechslungsgefahr!
Vorsicht, Verwechslungsgefahr wegen des Namens der Betreiberfirma (Wald Hotel Betriebs GmbH): Das „Waldhotel Seefeld“ ist von dieser Insolvenz NICHT betroffen und steht auch in keinem Zusammenhang mit dieser Firma.
