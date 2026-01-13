Traditionshotel: Pleite-Schock mitten in Saison!

Am Montag sei über das Vermögen der Firma Wald Hotel Betriebs GmbH mit Sitz in Seefeld, Klosterstraße 120, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband (KSV) von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass die „Wald Hotel Betriebs GmbH ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne und deshalb ein Verfahren eröffnet wurde.

Angestellte bangen um Arbeitsplatz

Die Schuldnerin betreibe laut KSV1870 das Hotel Wetterstein. Das Unternehmen würde aktuell noch vier Mitarbeiter beschäftigen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Mitten in der Wintersaison!