Photovoltaik-Unternehmen schlitterte in die Pleite

Der aktuelle Geschäftsführer, der laut KSV und Firmenbuch im Dezember 2025 bestellt worden war, habe im Insolvenzeröffnungsverfahren erklärt, „dass der ehemalige Geschäftsführer seinen rechtlichen Verpflichtungen in seiner Funktion als Geschäftsführer nicht nachgekommen sei. Ob hier Ansprüche der Insolvenzschuldnerin bestehen, wird der Insolvenzverwalter einer detaillierten Prüfung zu unterziehen haben“, so der KSV1870 weiter.