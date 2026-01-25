Opposition brachte die letzte SPÖ-Hochburg zu Fall

Als großen Gewinner darf sich FPÖ-Spitzenkandidat Martin Antauer bezeichnen. Lange Zeit lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz, nach Auszählung aller Sprengel war aber dann doch klar: Die 19,8 Prozent sollten für Platz drei reichen. Dennoch ist er vollauf zufrieden: „Die Tage der roten Arroganz sind gezählt. Die St. Pöltner Wähler haben heute gezeigt, dass sie dieses rote System satthaben.“ Ob der Landesrat künftig mehr im Regierungsviertel oder im Rathaus zu finden sein wird, ließ er am Wahlsonntag offen. „Das werden wir in den Gremien besprechen.“