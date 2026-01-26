Nach Schlappe: Bürgermeister nun auf Partnersuche

„Die Wähler wollen Veränderung“

Für viele die wahrscheinlichste Variante: Rot-Grün. 23 Mandate hätte diese Konstellation. „Wir haben immer gesagt, dass wir gerne mitregieren wollen. Dabei bleiben wir natürlich“, betont Walter Heimerl-Lesnik, der mit den Grünen ein Mandat gewinnen konnte. Auch Martin Antauer, der mit der FPÖ der große Wahlsieger war, rechnet mit dieser Koalition, betont aber zeitgleich, dass das „ein Wahnsinn“ für St. Pölten wäre. „Die Wähler wollten Veränderung. Das hat das Ergebnis gezeigt“, gibt er zu bedenken.