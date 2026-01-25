Historische Schlappe: SPÖ verliert die Absolute

Fassungslosigkeit bei SPÖ-Politikern in St. Pölten! Bürgermeister Matthias Stadler und sein Team haben nach derzeitigem Stand – vorerst ist dies ein Trend – die absolute Mehrheit in der niederösterreichischen Landeshauptstadt verloren. Nimmt der erfolgsgewohnte Politiker nun den Hut? Die FPÖ feiert bei der Gemeinderatswahl starke Zugewinne.
Spannung bis zum Schluss: Die SPÖ hoffte und bangte. Doch am Ende ging es sich nicht aus: Die absolute Mehrheit – über die man seit 1965 verfügte – in der niederösterreichischen Landeshauptstadt ist verloren. Dabei versuchte Langzeit-Stadtchef im Wahlkampf unter dem Motto „regieren aus Stadler Art“ seine Projekte und seine politische Arbeit in den Vordergrund zu stellen.
Nach derzeitigem Stand kann die SPÖ mit einem Koalitionspartner weiterregieren. Doch die Frage ist, wie die anderen Fraktionen auf diese rote Schlappe reagieren. Denn auch in Wiener Neustadt wurde einst eine Koalition gegen die damals stimmenstärkste SPÖ geformt. Und dort sitzt bis heute ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger an den Schalthebeln der Macht. Stadler hat bereits erklärt, dass er nicht zurücktritt: „Weil die SPÖ ja weiter auf Platz 1 liegen wird.“
Mehr lesen Sie im aktuellen Ticker.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.