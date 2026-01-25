Vorteilswelt
Wahl in St. Pölten

Historische Schlappe: SPÖ verliert die Absolute

Niederösterreich
25.01.2026 19:23
Nimmt SPÖ-Langzeitbürgermeister Matthias Stadler jetzt den Hut? ER sagt: „Nein“
Nimmt SPÖ-Langzeitbürgermeister Matthias Stadler jetzt den Hut? ER sagt: „Nein“(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Fassungslosigkeit bei SPÖ-Politikern in St. Pölten! Bürgermeister Matthias Stadler und sein Team haben nach derzeitigem Stand – vorerst ist dies ein Trend – die absolute Mehrheit in der niederösterreichischen Landeshauptstadt verloren. Nimmt der erfolgsgewohnte Politiker nun den Hut? Die FPÖ feiert bei der Gemeinderatswahl starke Zugewinne.

0 Kommentare

Spannung bis zum Schluss: Die SPÖ hoffte und bangte. Doch am Ende ging es sich nicht aus: Die absolute Mehrheit – über die man seit 1965 verfügte – in der niederösterreichischen Landeshauptstadt ist verloren. Dabei versuchte Langzeit-Stadtchef im Wahlkampf unter dem Motto „regieren aus Stadler Art“ seine Projekte und seine politische Arbeit in den Vordergrund zu stellen.

Nach derzeitigem Stand kann die SPÖ mit einem Koalitionspartner weiterregieren. Doch die Frage ist, wie die anderen Fraktionen auf diese rote Schlappe reagieren. Denn auch in Wiener Neustadt wurde einst eine Koalition gegen die damals stimmenstärkste SPÖ geformt. Und dort sitzt bis heute ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger an den Schalthebeln der Macht. Stadler hat bereits erklärt, dass er nicht zurücktritt: „Weil die SPÖ ja weiter auf Platz 1 liegen wird.“

Mehr lesen Sie im aktuellen Ticker.

Ähnliche Themen
St. Pölten
SPÖFPÖ
BürgermeisterWahlkampf
Niederösterreich

