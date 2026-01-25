Historische Schlappe: SPÖ verliert die Absolute

Nach derzeitigem Stand kann die SPÖ mit einem Koalitionspartner weiterregieren. Doch die Frage ist, wie die anderen Fraktionen auf diese rote Schlappe reagieren. Denn auch in Wiener Neustadt wurde einst eine Koalition gegen die damals stimmenstärkste SPÖ geformt. Und dort sitzt bis heute ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger an den Schalthebeln der Macht. Stadler hat bereits erklärt, dass er nicht zurücktritt: „Weil die SPÖ ja weiter auf Platz 1 liegen wird.“