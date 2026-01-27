Bewaffnet auf Beutezug: Festnahme in Wiener City

Ein 25-jähriger Österreicher sorgte am Montag in einer Drogerie in der Wiener Innenstadt für einen Polizeieinsatz. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete, wie der Mann Waren einsteckte – und hielt ihn kurzerhand an.
Als die alarmierten Polizisten eintrafen, entdeckten sie bei der Durchsuchung des Verdächtigen ein griffbereites Wurfmesser, das der Mann in seiner Hosentasche mitführte. Doch damit nicht genug: Auch Ausweise und Zahlungskarten, die der Verdächtige wohl gestohlen hatte, wurden sichergestellt.
Wegen Diebstahls bereits verurteilt
Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, zudem sprachen die Polizisten sofort ein Waffenverbot gegen ihn aus. Brisant: Wie sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien herausstellte, war der Mann erst wenige Tage zuvor wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt worden.
Die Konsequenz folgte prompt: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.
