Hybrid-Auto brannte in Ortschaft lichterloh

Zum Glück blieb die Batterie unbeschädigt, sonst hätte der Brand eines Hybrid-Autos in Bernhardschlag in der Gemeinde Vorderweißenbach die Feuerwehrleute noch deutlich länger beschäftigt. So konnte das Feuer rasch gelöscht werden.
Am Montag gegen 18.24 Uhr wurde die FF Vorderweißenbach mit der FF Bernhardschlag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand ein Hybrid-Pkw bereits in Vollbrand. Sofort wurde ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz vorgenommen, berichtet die Mühlviertler Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung kam Schwerschaum zum Einsatz, womit das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden konnte.
Fahrbahn musste gereinigt werden
Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte die Reinigung der Fahrbahn von Brandrückständen und ausgelaufenen Betriebsmitteln. Anschließend konnte die Straße wieder freigegeben werden.
