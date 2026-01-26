Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Oberen Mühlviertel

Hybrid-Auto brannte in Ortschaft lichterloh

Oberösterreich
26.01.2026 21:02
Der Löscheinsatz in der Ortschaft Bernhardschlag in Vorderweißenbach
Der Löscheinsatz in der Ortschaft Bernhardschlag in Vorderweißenbach(Bild: FF Vorderweißenbach)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zum Glück blieb die Batterie unbeschädigt, sonst hätte der Brand eines Hybrid-Autos in Bernhardschlag in der Gemeinde Vorderweißenbach die Feuerwehrleute noch deutlich länger beschäftigt. So konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

0 Kommentare

Am Montag gegen 18.24 Uhr wurde die FF Vorderweißenbach mit der FF Bernhardschlag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand ein Hybrid-Pkw bereits in Vollbrand. Sofort wurde ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz vorgenommen, berichtet die Mühlviertler Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung kam Schwerschaum zum Einsatz, womit das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden konnte.

Der Brand war rasch unter Kontrolle
Der Brand war rasch unter Kontrolle(Bild: FF Vorderweißenbach)


Fahrbahn musste gereinigt werden
Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte die Reinigung der Fahrbahn von Brandrückständen und ausgelaufenen Betriebsmitteln. Anschließend konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
260.382 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
232.358 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
221.384 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Oberösterreich
Im Oberen Mühlviertel
Hybrid-Auto brannte in Ortschaft lichterloh
Krisen-Manager gesucht
111 Bewerber wollen Chef von Linzer Airport werden
Krone Plus Logo
Das sind die Gründe
Jetzt erhöhen auch Privatbrauereien den Bierpreis
Zum Auftakt ausgebucht
Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Der Kult-Roman „Die Mitte der Welt“ als Musical
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf