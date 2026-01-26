Hybrid-Auto brannte in Ortschaft lichterloh

Am Montag gegen 18.24 Uhr wurde die FF Vorderweißenbach mit der FF Bernhardschlag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand ein Hybrid-Pkw bereits in Vollbrand. Sofort wurde ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz vorgenommen, berichtet die Mühlviertler Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung kam Schwerschaum zum Einsatz, womit das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden konnte.