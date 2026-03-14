Alleskönner Alexis Pinturault beendet Karriere!

„Ich wusste schon zu Beginn der Saison, dass es meine letzte werden würde. Ich wollte es aber nicht zu früh ankündigen“, erklärte Pinturault bei der Pressekonferenz in seiner Heimat Courchevel, wo er aufgewachsen ist und sein Vater ein Hotel betreibt. „Ich möchte meine Karriere beenden und mich etwas Neuem widmen. Wenn man keinen Grund mehr findet, weiterzumachen, ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich denke, diesen Punkt habe ich erreicht“, fügte er hinzu.